‘Molan los 90’: la máquina del tiempo llega a León

Desde las 20.30 horas este sábado, el tiempo, la música y la fiesta volverán a los 90 en el Palacio de Exposiciones. Es más que un concierto un reencuentro con la edad dorada de esa década que se ve que es suficiente reclamo porque Molan los 90 arrasa allá por donde va. Toca León.

Kate Ryan, Fragma, Sensity World, Sonia Madoc, Double Vision, Viceversa, New Limit, Locomía y más artistas, desde las 20.30 y hasta las 2.00 de la mañana, conectan su particular máquina del tiempo. «Únete a nosotros en este viaje musical único, que te llevará a recordar los mejores momentos de la época más mágica que hemos vivido presentado por Adrián Cervera, directo desde El Hormiguero ». Esa es la fórmula que proponen y que hasta se atreven a sugerir un paréntesis y tener en cuenta que en los 90 todavía no se estaba enganchado a los móviles.