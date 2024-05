Los Merino inaugurarán la Feria del Libro

Los escritores leoneses José María y Ana Merino inaugurarán el día 16 la Feria del Libro de León. Ambos presentarán dos títulos ‘juveniles’: Ana su novela Planeta Lasvi y el académico la reedición de las Crónicas mestizas. La escritora desvela las claves de una emocionante historia interestelar cargada de intriga y aventuras.

—¿De qué va ‘Planeta Lasvi’?

—El libro habla de una niña que vive con sus abuelos en un pequeño planeta con un gran potencial ecológico. Se han quedado solos porque los padres han emprendido una expedición para descifrar el sentido del tiempo. La abuela le construye un robot para que no se sienta sola. A Lasvi llega una nave con los últimos terrestres. Ella se da cuenta de que pertenece al grupo de los pioneros, mientras que esos otros niños son descendientes de los que sufrieron la hecatombe de la Tierra. Es una novela llena de curiosidad sobre nuestro pasado y cargada de esperanza sobre nuestro futuro.

—¿Es cierto que la novela surge de un personaje de tu novela ‘El mapa de los afectos’?

—Sí, surge del personaje de Adam, que es un niño que juega solo a lanzar cohetes en el patio de su casa cuando su padre le va a buscar porque llega un tornado. Ese niño que se inventa una trama en la que forma parte de una expedición por la galaxia me dio la idea para esta novela. Es ficción dentro de ficción.

—No es solo un libro de ciencia-ficción, hay mucha intriga...

—Hay mucha intriga, porque queremos saber qué ha pasado con los padres y hacia dónde van los niños, cómo evolucionan en su aprendizaje de vida y qué hay en esa última nave terrestre, que da claves de lo que sucedido. Es una novela muy interesante de leer y todo el mundo la puede disfrutar. Me gusta la colección Las tres edades, de Siruela, por esa versatilidad de lectores.

—¿Es más agradecido el público infantil?

—Es más agradecido el juvenil, a partir de 12 años. Es como El Principito, que es un libro que se disfruta a cualquier edad.

—¿Recuerda qué libros le marcaron de niña?

—Me marcaron muchos libros, como La historia interminable, Momo, Heidi, Pippi Langstrump, Caperucita en Manhatan, La isla del tesoro , los libros de Celia... y también los comic (en Iowa enseñaba Historia del Cómic).

—¿El que no lee de pequeño no lee de mayor?

—Tenemos una responsabilidad con la lectura. En la infancia y adolescencia es clave en la consolidación del cerebro, para que aprenda a pensar con lógica y reconocer emociones. Si a un niño no le enseñas a lavarse los dientes, seguramente, de mayor, tendrá problemas bucodentales. Pues igual la salud cerebral, que necesita absolutamente de la lectura. Las pantallas no te dan el mismo estímulo. Es fundamental darles a los niños salud a través de la lectura. Un niño que no lee puede reengancharse de mayor, pero en una sociedad donde hay escuelas, donde hay librerías y bibliotecas, leer es un derecho.

—Va a inaugurar la Feria del Libro de León con su padre, ¿qué tienen pensado?

—Voy a presentar Planeta Lasvi y mi padre de las Crónicas mestizas , sus tres novelas juveniles sobre la conquista de América. Hablaré desde el futuro interestelar de la ciencia-ficción y el impacto que puede tener en la imaginación lectora.

—¿Sois críticos con vuestros libros?

—Yo he crecido teniendo el honor y el privilegio de poder leer sus manuscritos y él también es de los primeros en leer lo que escribo. Estaré siempre agradecida a mi padre que es un escritor soberbio.

—¿Cree que estamos abocados a un destino como el de ‘Planeta Lasvi’?

—Esperemos que no tengamos que salir del planeta. La literatura especulativa te ayuda a reflexionar de dónde somos y adónde vamos. Espero que las nuevas generaciones tengan la habilidad de cuidar el planeta y que sea un lugar mejor. Hay un compromiso ecológico en esta novela.

—¿No le cuesta cambiar de registro de la poesía a la literatura infantil?

—Siempre he tenido la habilidad de cambiar registro, del realista Amigo, un ensayo sobre Joaquín Amigo, uno de los amigos de Lorca, a libros infantiles; he hecho poesía, narrativa y teatro infantil. Recuerdo una infancia feliz leyendo. Eso me permite empatizar con nuevos lectores. El amor a los demás y el cuidado de la Tierra son temas que aparecen en toda mi obra. La redención está ambientada en un mundo distópico. Creo que ese compromiso con la literatura está en cualquiera de mis registros.

—¿Qué le ha parecido que su amigo Luis Mateo Díez sea Premio Cervantes?

—Maravilloso, soberbio. Es una grandísima alegría. Es un universo en el que nos identificamos, ese León lleno de literatura, de magia, de oralidad y de sueños, que necesita ser reconocido.

—¿Será su padre el próximo Cervantes?

—¡Ojalá! Eso nunca se sabe. Para mí, mi padre es un escritor magnífico.