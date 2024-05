The Gories y Daddy Long Legs actuarán en León en Lexploitation

Dos bandas norteamericanas, The Gories y Daddy Long Legs encabezan el cartel de la cuarta edición del Festival León es Acción. Lexploitation, un evento organizado por la asociación cultural León Ciudad Púrpura. Con un presupuesto ‘modesto’, de 30.000 euros, financiados por el grupo Alhambra, los organizadores, Alejandro Asenjo y Constan Chao —que durante años fue el director artístico del Purple Weekend—, han conseguido fichar, de momento, a otros cinco grupos: Moon (Países Bajos), Wesley Fuller (Australia), el multiinstrumentista Jamie Turner (Australia) —que llega con nuevo álbum, All Fuller no Filler —, la banda astur-gallega Fogbound y los franceses Howlin’ Jaws. Algunos son viejos conocidos del público del Purple.

El cartel aún no está cerrado y los organizadores adelantan su intención de incluir alguna banda leonesa. El festival, de esencia underground, concentrará los conciertos del 6 al 8 de septiembre en Espacio Vías, a excepción del trío parisino Howlin’ Jaws, el día 5, que tendrá como escenario la sala Babylon, y la actuación del australiano Jamie Turner, que presentará en el Gran Café su nuevo proyecto, con canciones grabadas en su propio estudio. Los abonos, con un precio de 40 euros, no incluyen la actuación de Howlin’ Jaws.

The Gories, que bien podrían llamarse The Glories, porque llevan treinta años en la escena garage-punk de Detroit, han sido calificados por Jack White (The White Stripes) «como la mejor banda de garage que ha existido».

Los neoyorquinos Daddy Long Legs figuran entre los mejores grupos de blues del mundo y han estado de gira con estrellas de la música como Jon Spencer, The Sonics, Nikki Lane o Nick Watherhouse (que ofreció un concierto memorable en León en 2012 en el CHF).

Como anticipo, el festival ha programado para el 24 de junio, en la plaza de Puerta Castillo, la iniciativa denominada Lex Dance, que contará con la banda Uni Boys, originaria de Los Ángeles y cuya música va desde el power pop al punk. Uni Boys debutó en la escena de la Costa Oeste hace tan solo dos años con el disco Do it all next week, pero desde entonces han lanzado otros tres álbumes.

‘Hard Modern’ y ‘Rebel Girl’

La programación de Lexploitation se completa con pinchadiscos, una feria y mercadillo de discos y Allnighters en el Gran Café. Con la colaboración del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León, Lexploitation ‘asaltará’ la segunda quincena de septiembre las salas de exposiciones de El Albéitar con las muestra Hard Modern, a cargo del diseñador gráfico Jordi Duró, cuya debilidad es el Art Decó y que ofrece una visión personalísima sobre temas como la música y el grafismo; y Rebel Girl, una exposición que es un ensayo visual sobre la mujer en la música, un proyecto que la fotógrafa Mona Di puso en marcha en 2010 con la exposición feminista de Ladyfest Berlín.

En la programación figura además la presentación del libro Adolfo. Por el camino púrpura. De los Íberos a Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (Sílex Ediciones), que contará con la autora, Conchi Moya, y estará amenizado por Adolfo Rodríguez (voz y guitarra) y Luis Martín de Los Ronaldos (mandolina).

Los organizadores admitieron que en anteriores ediciones el festival ha movilizado a unos 1.500 espectadores diarios. No está en su filosofía ser un evento cultural multitudinario. Lexploitation es un festival «alejados de aglomeraciones, especializado y con diversos escenarios repartidos por toda la ciudad», según los organizadores. La concejala de Cultura, Elena Aguado, afirmó ayer en la presentación del festival, que contó con el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la ULE en funciones, Isidro Martínez, y el jefe de ventas de Alhambra, David Marcos, que «desde el Ayuntamiento continuamos apoyando esta iniciativa, porque se trata de una experiencia diferente al resto de nuestra oferta cultural, que tiene un sello propio que nos distingue como ciudad».

Los neoyorquinos Daddy Long Legs. FACEBOOK

El australiano Wesley Fuller. ARCHIVO

La banda francesa Howlin' Jaws. FACEBOOK