‘El Quijote’ de Trapiello se une al de Cervantes

La editorial Destino junta por primera vez El Quijote de Cervantes y la traducción íntegra y fiel al castellano actual de Andrés Trapiello. El texto clásico y el moderno, en páginas enfrentadas. Hoy llega a las librerías. «Al fin he visto cumplido un viejo sueño: tener en el mismo libro y en páginas enfrentadas la versión original del Quijote, en una, y en la de enfrente, mi traducción. Ninguno de mis trabajos literarios ha sido más satisfactorio. Me entretuvo durante catorce años, cierto, pero habría dado otros catorce por seguir en él», explica Trapiello. Y añade que «cuando se publicó mi traducción, hace ya casi diez años, hubo quien reservó su juicio pensando que quizá no fuera necesaria o que haría peligrar el original. A día de hoy cerca de doscientos mil lectores han podido leer al fin el libro que más se les resistía, y ninguna alegría puede haber comparable a esta. Cervantes ha ganado doscientos mil lectores de no inferior solvencia a la de quienes leen su libro en ruso, chino, alemán, inglés o francés. Al fin, y por primera vez en la historia de la literatura en español, los lectores contarán con las dos versiones, la original y la moderna. No tanto para que las comparen, sino para acceder acaso a la maravillosa lengua de Cervantes», relató.

Consciente del esfuerzo editorial que supone esta empresa, «no tengo más que mostrar mi gratitud a los editores, Emili Rosales y Anna Soldevila, y a los responsables tipográficos del proyecto, Alfonso Meléndez y Guillermo Trapiello, y por supuesto al profesor Alberto Blecua, que cuidó el texto original».

Según el escritor leonés, al lector le espera «una de las experiencias más fascinantes, solo al alcance de quienes tenemos la fortuna de hablar la lengua que más cerca está de la que habló Cervantes. En su nombre y con su permiso, también para ti, lectora o lector, mi gratitud».

Andrés Trapiello presentó en 2015 el que es, sin lugar a dudas, uno de los más ambiciosos proyectos literarios de los últimos tiempos: la primera traducción al castellano actual del Quijote, que gozó de un enorme reconocimiento tanto de la crítica como de los lectores. Ahora, diez años después, presentamos una edición única en la que el texto clásico de Miguel de Cervantes, en edición de Alberto Blecua, y el moderno en traducción íntegra y fiel al castellano actual de Andrés Trapiello se encuentran por primera vez juntos.

En palabras de Mario Vargas Llosa sobre tan encomiable proyecto, «la suya ha sido una obra de tesón y de amor inspirada en su conocida devoción por el gran clásico de nuestra lengua».