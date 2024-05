Piazzolla y Albéniz, con Juan Matías en El Albéitar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro El Albéitar

Teatro El Albéitar Hora: 20.30

20.30 Entrada: gratuita

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) presenta hoy en el Teatro El Albéitar un concierto del acordeonista Juan Matías, bajo el titulo A través del reflejo . Si hoy es el turno del recinto leonés, ayer miércoles se celebró otro en el Auditorio Marita Caro del Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada. La actuación de Juan Matías hoy jueves en el Teatro El Albéitar tendrá lugar a las 20.30 horas.

El concierto cuenta con entrada libre hasta completar aforo y se enmarca en los conciertos de Juventudes Musicales.

El acordeonista cántabro Juan Matías, formado en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, ha obtenido galardones tales como el primer premio en el XXXVI Certamen Guipuzcoano de Acordeón, Mejor Interpretación en el XIV Concurso Instrumental Sant Anastasi, finalista en el Concurso Internacional de Castelfidardo y el segundo premio en el Concurso Juventudes Musicales de España.

En su concierto interpretará obras de Bach, Piazzolla o Albéniz, entre otros.

Por otra parte, para el sábado está prevista la obra de Gabriel Almagro titulada Miguel Hernández. Si no me sacáis de aquí me muero.