Una discípula de Louris en el Babylon

Que el mísmisimo Gary Louris haya producido un disco de Nat Simons es toda una declaración de intenciones y de principios. Y ha de serlo por ambas partes. La española tira hacia América y todo lo que remite al sonido americana. Este sábado actúa en el Babylon a partir de las 21.00 horas con entradas a 12 euros anticipada y 15, en taquilla.

Pero algo de cambio de guion ha habido cuando en Felinas, su último disco, o en sus canciones, se pasa al español. «Cantar en inglés era algo que me salía de forma natural. En mi casa lo normal de pequeña era escuchar a Bob Dylan, Cat Stevens, Neil Young. Dylan me caló hondo. Pero ahora quiero cantar también otras canciones. Y si me gusta una canción de Luz Casal, Los Estanques, Anni B Sweet quiero cantarla», confiesa a modo de cierta liberación aunque también reconozca que esa otra música no tan comercial, no tan indie, que vivió y oyó desde pequeña «es la que es atemporal, la que queda para siempre», dice como una aspiración.

Lo que está claro es que el Babylon es la sala perfecta para Nat Simons: «Después de hacer conciertos grandes y festivales, recorrer ahora buena parte de España en salas y locales pequeños me hace pensar en que así se hacen las cosas», afirma.

Nat Simons publicó a finales de 2021 su primer disco en castellano, llamado Felina que, navegando por caminos del glam rock, encandiló a la crítica especializada. Algo que ya había conseguido con el maravilloso Lights, (entrando en el género de la «Americana») el que produjo Gary Louris (The Jayhawks) e interpretado junto a la banda nominada a los Grammy, Hiss Golden Messenger.

Además de por Louris, el trabajo de Nat Simons ha sido alabado por artistas internacionales de la talla de Bryan Ferry, Ryan Adams, Nicole Atkins, Tommy Stinson (The Replacements, Guns N’ Roses), con quien ha cantado a dúo en varias ocasiones, Ginger Wildheart (The Wildhearts, Michael Monroe) o el productor Tim Palmer (David Bowie, U2, The Cure…).

El concierto, a partir de las 21.00 horas en el Babylon contará con Suso Díaz encargado de abrir la velada.