10.000 recuerdos para Gelete

A Gelete le metió el veneno de la radio Félix Chamorro. Chamorro, hombre de radio, de empresa, de publicidad, de León, encontró en él el talento que luego iba a superar todas las previsiones. "Yo tenía un programa que se llamaba Variedades en la matinal. Y él se presentó a cantar. Lo hizo tan mal... Luego me buscó y me enseñó una entrevista que había hecho a Raphael y empezó a colaborar conmigo. Yo metí a Gelete en Radio León. Yo me fui y él entró. Luego rebasó todos los niveles de popularidad y se convirtió en lo que fue: el mejor". Lo explica Félix Chamorro así y para marcar el punto de inicio de lo que luego fue una carrera mítica.

Una vez más la historia se repite como un magazine diario: todo lo que en comunicación se eleva a la categoría de nuevo es más que probable que ya lo haya hecho la radio. Gran parte del éxito de Gelete, locutor inolvidable del que se cumplen 30 años de su muerte, radicaba en que su guion lo dictaban sus oyentes. No todo, pero gran parte. La parte emocional, la del tú a tú de tiempos de radio, de Transición, de una libertad de expresión admirable para admirar. A Gelete le cantaban, le contaban, le vendían, se le confesaban y, ante todo, le querían. Como esa mujer que recuerda Fulgencio Fernández que aseguraba que no hay nada peor que supere el dolor de perder un hijo y añadía: "Y cuando murió Gelete", decía la mujer.

Hace Mures, un histórico de la radio al igual que Gelete, una reflexión: "Se marchó allá por el 94. Gelete y aquella radio cercana que se colaba en las casas desde los estudios de Radio León. Contar, cantar, vender, alquilar o regalar. Hoy le recordamos a 30 años de su partida mientras creemos que seguir haciendo su mercadillo de libros de texto usados seguro que le prestó. Al igual que me pasa con mas amigos, sigo pensando que puede que esté de vacaciones y que tendrá que volver... que todo es cíclico y los oyentes le necesitan".

Gelete era un chico de la radio con un álbum fotográfico muy presente. Como si anticipara así un particular Instagram que nunca existió entonces. Si las redes sociales las carga el diablo, seguro que en manos de Gelete se hubiera acentuado el buen uso. La vocación de servicio y de comunicación. Siempre un paso por delante, porque cuando ahora aseveran que las redes permiten a la gente que opine de todo, Gelete ya lo propiciaba a micro abierto con sus fieles oyentes, que en este caso quiere decir más mujeres que hombres. Gelete tenía apellidos. Se llamaba Ángel Luis Fernández Castaño. Pero para sus oyentes era Gelete. A secas pero nunca seco. Sino con ese indudable tono de voz radiofónica que se sacó de su chistera autodidacta. Decía Victoriano Crémer que el boom de la radio en León en los años 50 se fabricó como un juego. Se refería a que más que formación, intuición. Y más que método, pasión. De ahí surgen nombres que van del propio Gelete más los de antes a actuales como Javier Chamorro o Arturo Martínez, por poner dos ejemplos de hoy. Elsa González o Luis del Olmo son nombres fundamentales a nivel nacional. Y es que las ondas radiofónicas leonesas son de largo alcance. Pero esto es un asunto de la radio local, aquella que late manteniendo viva la ciudad. Y en esta, León, son nombres que van de Crémer a Paco Umbral, en un duelo de titanes, que fue toda una historia que no pasó del planteamiento. Y más nombres. Como sacaba una lista a lo dream team Marcelino Cuevas, por cierto, también hombre de radio. Y ahí estaban los Félix Chamorro, el propio Gelete, Amador Arconada, Ana María Fernández o Eduardo G. Carmona. Y otra vez los Luis del Olmo, María Jesús Álvarez, Mª Teresa Martín Villa, Luis Arribas…

En el siempre activo en redes sociales, el fotógrafo Fernando Rubio, se puede encontrar un retrato en este caso en texto sobre Gelete. Que el popular locutor estaba en todas partes lo atestigua así Rubio: "Hoy traigo unas imágenes, que tomé en los años 70, del gran Gelete, buen amigo y como se decía antiguamente compañero en las tareas informativas. En ellas podéis verle al lado de Gamoneda, de la cantante Mari Trini, del 'formidable' Alberto Oliveras, de colegas locales, como Manuel Martínez Henares, José Luis Fernández de Córdoba... y con la montaña de postales que enviaban los oyentes que participaban en sus programas en Radio León, EAJ 63, Cadena S.E.R. Como hago habitualmente, rindo, con mis fotografías, un personal y emotivo homenaje a esta gran persona que fue Gelete. Hace tiempo que ya no está entre nosotros, pero aún se mantiene su importante hueco en la historia de la Radiodifusión leonesa. Ángel Luis Fernández Castaño Gelete, fue pionero en León en abrir las ventanas de la radio. Fue un fenómeno radiofónico y social difícilmente explicable, de una naturalidad arrolladora. Hasta diez mil cartas recibió en una campaña navideña, algo insólito en una emisora de provincias. Consiguió juguetes para miles de niños, ropa y comida para familias necesitadas y creó un club con centenares de seguidores y admiradores, que siempre respondían generosamente a sus peticiones".

En la Guía de la Radio, proyecto a nivel nacional impulsado por el catalán Luis Segarra, aparece Gelete ya considerado un fenómeno local radiofónico. "Ángel Luis Fernández Castaño había nacido en León en 1949, en su ciudad cursó sus estudios primarios, que se llamaban entonces, y comenzó a trabajar. Curiosamente sus primeros contactos con el medio radiofónico se produjeron en Pamplona, donde había ido a trabajar. A su regreso a León siguió su pasión por la radio y en ella, como recordaba Fernando Rubio, hizo un poco de todo, hasta llegar a colaborar y después presentar recordados programas como Variedades en la matinal, Ventana abierta o De todo; en los que siempre puso en práctica su concepto de la radio abierta, cercana, «para amas de casa», decía él y, de alguna manera, ‘le achacaban’ los pocos detractores que Gelete pudo tener. Su capacidad de llegar y generar respuesta era evidente. En detalles como el apuntado por Carmen, el de las sopas o, sobre todo, un hecho realmente significativo, que también recordaba Fernando. «Organizó un concurso estival para conocer el pueblo más bonito de la provincia y fue una auténtica locura de participación (creo que el primer ganador fue Boñar), miles de cartas, alrededor de diez mil. Pero aún mayor fue la respuesta a sus campañas navideñas para recoger juguetes para miles de niños, comida para familias necesitadas…».

Tres a cual más históricos: Manuel Martínez Henares, Gelete, y José Luis Fernández de Córdoba.DL

O lo que cuenta Jesús García, Chus El Beatle, autor de dos libros fundamentales sobre la música leonesa y que son dos tomos que ponen en valor lo que se hizo. De Gelete afirma: "Ángel Fernández Castaño “Gelete” locutor de Radio León, agitador musical, promotor de algunos grupos locales y cantantes nacionales". Además de remarcar que esos años 70 poco o nada se movía en León si por ahí no andaban Gelete, Martínez Henares o Fernández de Córdoba.

Gelete montó un mercadillo de libros usados que fue un éxito y que se mantiene gracias a la generosidad clarividente de José Manuel Mures y de que León al bueno de Mures le engaña con sólo guiñarle un ojo. Gente pasional de radio como Gelete. Alguien capaz de plantearse reunir diez mil cartas de oyentes y conseguirlo. He ahí la foto que cede Mures.