Diego Gutiérrez, músico leonés experto en folk en grupos históricos como Tarna o Pandetrave, presenta este viernes con el poeta Antonio Manilla un espectáculo que es música y poesía y León y sus autores como telón de fondo. Lírica. Cantares de poemas es el título de este espectáculo poético-musical en el que unen fuerzas ambos talentos. Lírica. Cantares de poemas se podrá ver este viernes a las 20.30 horas en el Teatro San Francisco (entradas a 10 euros).

—Qué es «Lírica. Cantares de poetas», el espectáculo con que un poeta y un músico os presentáis en el Teatro San Francisco.

—Un híbrido entre concierto y recital, un cruce entre música y poesía que queda abarcado a la perfección en la palabra con que lo hemos bautizado: lírica, palabras acompañadas por las cuerdas de una lira, que en este caso son las de una guitarra, versos envueltos en voz y música. Hemos hecho un amplio trabajo de selección previo hasta llegar al repertorio de poemas que presentamos, aunque no interpretamos todos los que tenemos trabajados, en la idea de que el espectáculo sea móvil y vaya enriqueciéndose con el tiempo.

—¿Qué se va a encontrar el público que acuda a este espectáculo de fusión entre distintas artes?

—Al no tratarse ni de un concierto musical ni de un recital de poesía, hay lugar para cierta indefinición mestiza, pero creemos que la mixtura es muy enriquecedora: en el juego entre lo que es y no es, surge de una manera fluida una experiencia nueva para el espectador. Algo parecido, en nuestra concepción, a lo que era el espíritu de los primeros juglares: la trasmisión de los versos que otros escribían, juglares cuya primera mención, por cierto, es en el siglo XII y tuvieron como cuna el Reino de León. Esperamos que les guste tanto a los habituales de recitales como de conciertos, y también a los que no lo son tanto. De alguna manera, digamos que ofrecemos un trampantojo como los de los chefs, con el objetivo de hacer disfrutar de las cualidades de la poesía y de la música durante una hora viva y exultante. Con el aliciente del directo y el plus de estar divulgando el legado de autores leoneses de ayer y hoy.

—De escritores y también de músicos, porque nuestro folclore late en la base de las canciones que has compuesto.

—Así es. Existen unas raíces profundamente leonesas en la composición de la mayoría de los temas. Ritmos, armonías, progresiones, modos y hasta dejes que vienen de nuestro folk, de la tradición en la que siempre me he movido, no podía ser de otra manera. Cuando nos pusimos a preparar esta vitrina de poemas éramos muy conscientes de que además de ser un mirador de canciones a una parte de la tradición poética leonesa, también era un homenaje a los músicos y compositores de la tradición que nos han precedido. Pienso que hemos logrado reunir un feje de letras de alta tensión literaria musicadas desde el espíritu del folk leonés. El espectáculo está concebido como un brindis por los autores y cantores leoneses que fueron, son y serán. No es un brindis al sol, sino que sale de nuestra convicción de que la cultura es el principal elemento diferenciador de un pueblo.

—¿Cuáles son esas influencias leonesas y a qué poetas habéis elegido?

—Entre otras, hay alusiones a sones de la Maragatería, de la Montaña y del sur de León, que son los lugares natales de Antonio Manilla y mío, y hemos atropado, entre otros, a poetas como Antonio Pereira, José Antonio Llamas, José Luis Puerto, Julio Llamazares y Eva González, pero seguimos trabajando para aumentar el repertorio de poemas y poetas con la intención de acoger en su seno una selección aún más plural, en la que estén representadas muestras de la mayor parte de las comarcas literarias y musicales leonesas. En esta ocasión interpretaremos una docena de temas, pero ya contamos con más de veinte poemas preparados.