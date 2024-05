Amoedo llega al Teatro San Francisco con ‘Avenate’

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: Teatro San Francisco.

Hora: 20.30.

Entradas: 22 euros.

El Teatro San Francisco de León trae a su escenario el espectáculo de humor Avenate, del cómico Juan Amoedo. Avenate viene de vena y se utiliza como arranque de locura, de hecho según Amoedo las mejores y peores cosas que se hacen en la vida son por un arranque de locura. Un arrebato que se convierte en sentimiento y que hace hacer cosas que creías imposibles o de las que renegaste volver a hacer. El avenate te hace creer que escribir a tu ex a las cuatro de la mañana después de una fiesta, es buena idea. Te hace creer que ese chupito no te hará nada. Te hacía creer de pequeño que decirle a tu madre: «Dame, que no me duele» no te dolería. De los avenates nacen los momentos de los que todos el mundo se acuerda y de los avenates nacen las mejores historias por contar. Así, de un avenate surge este nuevo show de Juan Amodeo en el que mezclará improvisación con el público, anécdotas reales que parecen inventadas, otras inventadas que parecen reales, un texto ácido e irónico y alguna que otra sorpresa única para cada ciudad.