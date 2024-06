La gente que obró el milagro de Valcabado

¿Por qué queremos restaurar nuestro artesonado? Porque consolidar el proyecto de restauración del artesonado mudéjar de la Iglesia de Santiago Apóstol de Valcabado del Páramo implica frenar su avanzado deterioro y refrescar su singularidad arquitectónica; y, ponerlo en valor, haciéndolo «transitable» dentro de ese incipiente «corredor de artesonados mudéjares en la Vía de la Plata». No cabe duda, por tanto, que ambos son elementos necesarios para anticiparse a ese fenómeno que en la actualidad se ha dado en llamar «el vaciado de los pueblos». Efectivamente, en nuestro pueblo y en nuestra comarca, por distintas razones, aún no es acuciante el despoblamiento; pero lo será en breve si no activamos iniciativas que, por ejemplo, regeneren nuestro municipio apagado, mudo en una zona de la provincia que podría revitalizarse fácilmente si se trasladase el foco de atención y se escuchase la llamada de sus conciudadanos.

Sentadas estas bases, que se podían leer en Hispania Nostra, también se puede decir que desde ayer el artesonado de la Iglesia de Santiago Apóstol de Valcabado del Páramo luce como un espectacular y simbólico firmamento de madera. Posteriormente llegó la implicación institucional.

Así, la gesta colectiva en la que participan municipio e instituciones podría llevar por justicia poética el empuje de los vecinos de Valcabado, que se movilizaron en 2015 y pusieron en marcha una cuestación. Los vecinos, con el respaldo de la asociación Hispania Nostra y Promonumenta consiguieron reunir 30.000 euros. La diócesis de Astorga se sumó después y aportó 70.000 euros; la Junta de Castilla y León aportó 90.000; y otros 151.335 euros proceden de la Diputación Provincial (dentro del ‘Programa ‘R’).

Lo que ahora es una realidad visible y admirable tiene también su contenido como plan de acción colectivo y de futuro. Porque se plantea como estímulo que, además de afianzar señas de identidad, se abre a la sociedad como elemento dinamizador de la cultura. Todo ello se planteó como bases para poner en marcha lo que ahora se celebra y en donde también se inculca el compromiso de los vecinos con el legado colectivo.

A la hora de hacer un afortunado balance en este caso, cabe recordar que han sido ocho años de lucha desde que en 2015 se planteó recaudar fondos para la iglesia. Gracias a un joven, que entonces era menor de edad, comenzó la movilización de esta localidad de 350 habitantes.

El artesonado de Valcabado es uno de los más grandes del noroeste de la Península Ibérica, mide 20 por 6,5 metros y tiene una estructura de pirámide truncada octogonal, con una decoración muy austera. También es especial por el almizate o harneruelo, que parece estrellado o de lazo, decoración que coincide con el alfarje de la Sala Capitular del parador de San Marcos de León.

