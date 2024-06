«El blues no se aprende en clase»

Cultura clandestina Su abuelo le mandaba a su padre el rock y la cultura americana prohibida en Lituania

Llegaban a Vilna, capital de Lituania, vinilos de Elvis Presley o Ray Charles, que pasaban la censura de la URSS aunque algunos paquetes aparecían un tanto manipulados como si la KGB echara algún vistazo. «Pero por qué no me pides otra cosa. Pídeme ropa, lo que sea». Le decía el padre a Andrius Sudikas. Puede que fuera así más o menos esa conversación (continuará más abajo) que rescata Liucija Sudikaite, lituana afincada en León que saca un nuevo single con la canción Strangers Leave at Dawn. Por otra parte lituana ella y residente aquí, pero que despacha una vibrante balada de rock clásico con referencias country grabadas en Estudios Tripolares con la sapiencia y sensibilidad de Juan Marigorta, un músico, productor y más, y leonés, que no será infalible pero lo parece.

La cuestión es que esta profesora de inglés (otro dato más para su mapamundi vital) es probablemente el secreto mejor guardado y desconocido de la escena local. Aunque en este caso, la discreción es cosa de Liucija Sudikaite.

Comparte esta artista, por lo que se ve, la costumbre de otros creadores que prefieren ofrecer su música desde el formato grabado sin exponerse al directo. «Algún día hay que hacer algún concierto. Pero no lo tengo claro. Porque, además, creo que si se hace se tiene que hacer muy bien. Muy ensayado y preparado», explica.

Confirma entonces Liucija Sudikaite que lo suyo con la música es un asunto de calidad. Porque sin menospreciar los géneros que triunfan actualmente, e incluso los aledaños, ella vive para el blues, casi incluso el delta blues, «aunque este sencillo sea más rock o country, el blues y la música soul es lo que me gusta», aclara.

Estos principios llegan de esa conversación imaginaria del principio que tiene todos los visos de haber sido literal. El abuelo de Liucija Sudikaite tuvo que exiliarse a Canadá porque su vida en la entonces URSS corría peligro. De hecho, nunca volvió. Y Andrius Sudikas, padre de la artista ahora afincada en León desde hace diez años, nunca más volvió a ver su progenitor. La relación que mantenían a distancia se convirtió también en un trasvase de cultura americana que llegaba de Canadá a Lituania y que convirtió la casa de los Sudikas en una auténtica biblioteca y discoteca en donde los discos y los libros eran el pan nuestro de cada día. «Mi casa estaba llena de vinilos y de libros. De discos de muy buena música. A mi entonces no me interesaba. Me parecía hasta mal. Era una casa de ambiente bohemio. Hasta que empecé a tener amigos que les interesaba. Les llevé a mi casa y fliparon», relata. Y añade: «Lo curioso es que hasta ese momento no me importaba lo que había en casa, no me daba cuenta. Me parecía natural lo que en realidad era tan especial. Y además, las circunstancias políticas de entonces no permitían que hubiera música americana en esa Lituania ocupada por la URSS», reflexiona.

Lo que está claro es que aquello que en principio parecía anecdótico se ve que iba calando en sus oídos y en su sensibilidad de música como algo latente que algún día podría salir o no, porque como cuenta «empecé a tocar ya de mayor», aclara. Y algo de todo esto tiene que ver con León, porque es aquí cuando ha dado rienda suelta a su creatividad haciendo canciones que pasan de sobra el corte de calidad y en las que demuestra talento tanto cantando como componiendo.

«No tengo ninguna formación musical. Pero no la echo de menos. Desde mi punto de vista se trata de tener buen gusto y escuchar buena música. Ya está. Si escuchas a los Rolling o a un bluesman tocando con un solo dedo verás que suena muy bien si hace buena música. Creo también que se trata de tener buenas referencias», relata. «Y si es blues, para mi perfecto. Eso no se aprende en clase», remata.

Así, año y medio después de su último sencillo y videoclip, titulado Burning Flame, Liucija Sudikaite, residente en León, regresa con Strangers Leave at Dawn. Aunque en sus versos resuenan recuerdos de veranos ya pasados y frías despedidas al amanecer, Sudikaite se desprende de los tonos más sentimentales para sumergirse en una melodía rítmica y oscura.