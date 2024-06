Clara Blanco: la mirada moderna de lo retro

Señas de identidad «Soy clasicorra en mi estilo. En mis fotos busco negros muy negros y blancos muy blancos»

Selección fotográfica Una selección de su serie sobre el Rocío es lo que se verá en la fundación en Santibáñez de Porma

Seguro que su talento y esfuerzo, ya que de ambas condiciones anda sobrada Clara Blanco, hubieran bastado para llegar a la calidad de sus trabajos fotográficos. Como es el caso de la serie de fotos del Rocío que presenta mañana en la Fundación Ángela Merayo. Pero tan anecdótico como cierto es que influyeron dos circunstancias: lo que se salía los fines de semana en la noche leonesa y un profesor de pintura. Porque Clara Blanco sí que tenía activa la vena artística, pero lo suyo iba por la pintura. En definitiva, he aquí el trabajo que va viendo la luz de una creadora fotográfica a la que la inquietud le lleva a buscar imágenes que tengan su firma y su lenguaje propio.

«Lo que se verá en la Fundación Ángela Merayo es un proyecto que hice en concreto sobre el tema del Rocío. Durante un tiempo viví en Huelva, porque mi novio es de allí. Me interesó la estética que tiene el Rocío, ese aire retro que también tienen mis fotografías. Trabajé durante dos años», cuenta.

En este caso, la imagen del Rocío, la que sale en los carteles más tópicos o en los telediarios es la de la Virgen, pero Clara Blanco quería ir más allá. Y en ella, ese más allá consiste en la observación. «Algunas de las fotografías que hago tienen eso de mi. Me dicen que se reconocen como mías. Y todo viene de mirar y mirar. De mirar y observar tanto, ver cine, ver arte. Yo empecé pintando en el estudio de Vargas», relata y puntualiza.

El estudio de Vargas será una institución en el mundo de la pintura, pero en el caso de Blanco fue la catapulta necesaria para llegar a la fotografía. «Yo iba allí. Y lo dejé porque tal vez sea muy exigente conmigo misma, pero me parecía que no era lo suficientemente buena. Me empecé a aburrir. Yo también hacía fotos. Era de las que salía con mi cámara digital hasta por la noche. Y hacía fotos que gustaban. Con el profesor de pintura tenía algunas broncas porque los dos teníamos bastante carácter. Un día me dijo: Tus fotos son mejores que tus cuadros», relata Blanco.

A partir de ahí es un reencuentro con el lenguaje fotográfico para planteárselo de otra forma. Y donde también juega un papel importante su inquietud en torno a la imagen en todas sus vertientes, incluida la publicidad. «Desde febrero vivo de nuevo en León y estoy contenta porque he empezado a tener trabajos mucho más rápido de lo que esperaba. Ser finalista de Expositivos también ha influido», asegura con respecto a la confianza que supone que su trabajo sea valorado por otros.

Clara Blanco aspira a que su mundo fotográfico toque todos los palos. De hecho, ya desarrolla un proyecto en el que la Semana Santa de León es protagonista. Y, como es habitual en ella, será a través de su especial mirada, en donde la originalidad es marca de la casa. «Me gusta la publicidad, la gastronomía, la moda...», remarca. Para todo ello lo que suma es sus estudios, como los que llevó a cabo en Madrid y que terminó cuando se produjo el confinamiento y que como a todo supuso un parón en el que a ella hasta le desaparecieron los muebles de su piso alquilado en la capital.

Otra de sus características creativas es buscar una estética que ella define como retro o clásica. «Soy clasicorra en ese sentido. Fotos en blanco y negro en las que busco el contraste de los dos colores, blancos muy blancos y negros muy negros», explica. A partir de ahí, de momento, colabora con otros colectivos como La Submarina, el grupo teatral, con los que ha encontrado esa sintonía en la que puede realizar sus fotografías manteniendo lo que serían sus cánones. «Soy meticulosa. Necesito estar totalmente convencida de que está bien hecho el trabajo para estar a gusto», asevera.

Ocho de esas veinte fotografías de la serie sobre el Rocío serán las que se podrán ver en la Fundación Ángela Merayo desde mañana viernes, cuya inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas. Puede que sea su golpe sobre la mesa: «Volví a León con la mentalidad de hasta aquí hemos llegado», afirma, con tanta seguridad como expectación.

Clara Blanco desarrolla ahora su carrera profesional en León. DL