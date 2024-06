El PP denuncia el ‘puro teatro’ de Diez

Podría haber dicho aquello de «lo tuyo es puro teatro». No, pero al final lo llamó trampantojo. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, recordó ayer la «larga lista de compromisos adquiridos por el alcalde de León, José Antonio Diez, respecto al Emperador, que ya anunció en septiembre de 2020 la visita inminente del entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y que finalmente no acudió a la ciudad. Además, Diez en varias ocasiones ha asegurado que tenía un proyecto junto al Ministerio que finalmente no se mostró. Uno de los últimos plazos para conocer el esbozo finalizó en el otoño de 2022. En enero de 2023, el alcalde anunciaba que el Emperador entraba en el 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Ministerio de Cultura y Deporte. Año y medio después León sigue sin conocer el destino de este emblema cultural».

Sobre estas premisas, comunicadas por el grupo popular, David Fernandez dijo que «queremos denunciar el incumplimiento reiterado de todas las promesas que el alcalde ha hecho sobre el Teatro Emperador. Por eso recordamos que el señor Diez prometió, estando en la oposición, que si llegaba a la Alcaldía el Teatro Emperador abriría sus puertas de nuevo. De hecho, junto con Torneros, fue uno de sus grandes caballos de batalla. Venía incluso en su programa electoral, aunque ya sabemos lo que esto vale para el PSOE».

Igualmente, añadió que «tras cinco años de Diez en la Alcaldía y seis de Sánchez en el Gobierno, con presupuestos récord tanto en León como en España, lo único que tenemos es un serial de promesas incumplidas y un teatro cerrado».

David Fernández explicó que el único sentido que tiene la recuperación del Emperador es para que sea un referente de artes escénicas. En definitiva, un teatro como los que hay en todas las ciudades. «Si hacemos un repaso temporal, nos podemos remontar al año 2020, cuando el alcalde anunció una visita del entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que nunca se llegó producir. Se saldó con una videollamada para salir del paso en la que no se concretó absolutamente nada. Ya en enero de 2022, el alcalde anunciaba avances inmediatos en la solución para el Emperador, “pero la realidad es que el único avance fue una nueva reunión con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) en mayo de 2022 en la que tampoco se concretó nada. Ni avances ni euros».