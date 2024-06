Deseo de ferocidad de Zapico

Publicado por firma León Verificado por Creado: Actualizado:

«Feroz vida es la frase que he utilizado para felicitar. No es más que una constatación de que ante la vida puedes mostrarte dócil, insumiso, despistado, embaucador o feroz, y yo deseo a todos ferocidad, ante la vida que las más de las veces se presenta antropófaga, impía y castigadora». Lo dice Felipe Zapico, fotógrafo, escritor, músico, profesor, y feroz en todas las vertientes. Feroz vida es una exposición fotográfica en la que en blanco y negro, el leonés afincado en Extremadura juega a los contrastes y pone el ojo así sobre la naturaleza o el paisaje. O también, animales.

«Es desde este punto de vista dónde nace la inflexión en mi juego con la fotografía que viene desde el siglo pasado (sin más ánimo que el de divertirme… y a ser posible contagiar levemente) y un proceso que ha conllevado a la hora de desprogramar no mi mirada (que sigue siendo la de siempre, se tiene o no se tiene) sino la forma de tratar el acto del disparo en sí; y es esa zona difusa dónde me sitúo en la fotografía, en el instante justo en que la fotografía ni existe ni no existe, disparo poseído a 'la Zapi' dicen algunas personas que me ven de cerca en plena descarga de disparos alocados (presuntamente) y en esos momentos yo sólo me planteo que a las fotografías sólo hay que quitarles lo que sobra, todo lo que les sobra y pueda despistar o confundir al observador, ese observador que es quién realmente verá lo que él (o ella) considere oportuno, dependiendo de tantas cosas que se nos escapan que siempre te sorprenden los comentarios más inverosímiles que te aportan, pero desde el momento del disparo, la fotografía es del espectador y sus circunstancias», relata Zapico.

No reflexionar más de la cuenta

«No quiero reflexionar más de la cuenta, yo que quiero ser un hombre de acción, visceral y estomacal (como dice Raulowsky), aquí estoy dando la chapa como un poseso», añade e insiste.

Estas fotografías que presenta en El Canguro Violeta de Piedrabuena en Ciudad Real, dónde ya expuso hace un tiempo Visiones con la complicidad y hospitalidad de Mariano Rivero, son fotografías diversas y de temáticas diferentes, realizadas con diversos utensilios electrónicos (teléfono y cámara), muchas veces en marcha, movimiento, sin condiciones lumínicas, o con demasiadas condiciones lumínicas y siempre tendiendo al negro, "que parece que no nos ponemos de acuerdo sobre si es la suma del resto de colores, o su resta".