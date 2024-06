León acude a la llamada de Malikian

Ara Malikian ha hecho el Camino de Santiago y tocado desde el balcón del Palacio Real en menos de una semana. El día 12 llegaba «reventado pero feliz» a Santiago de Compostela, como escribió en las redes sociales. El miércoles puso el broche a los actos por los diez años de reinado de Felipe VI. Y este viernes se reencuentra con el público de León, una provincia que siempre incluye en todas sus giras. Ha actuado en León en 2016, 2017, 2019 y 2023 y en Ponferrada en 2018 y 2020.

Lugar: Palacio de Deportes.

​Hora: 22.00.

​Entradas: desde 42 euros.

En esta ocasión desembarca, a las 22.00 horas, en un Palacio de Deportes prácticamente lleno, con la gira The Ara Malikian World Tour, un viaje musical que es «el resultado de ver crecer a mi hijo, el resultado de mi crecimiento a su lado; es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser».

Si se repasa la biografía de Malikian se entiende que este libanés nacido en Beirut en 1968, de ascendencia armenia y afincado en España, sea un trovador errante. Fue su padre, también violinista, quien le inició en la música con tan solo 7 años. El estallido de la guerra en Líbano hizo que toda la familia, excepto el padre, se trasladara a París. Dos años más tarde, creyendo que el conflicto había concluido, regresaron. Ara Malikian acabaría ensayando en los refugios antiaéreos de Beirut. Sus estudios eran clásicos, pero desde muy joven se interesó también por las músicas populares. Oriente Medio, el flamenco y el jazz han sido un referente en su carrera. Su primer concierto de violín lo dio a los 12 años. Un acontecimiento que le hizo famoso, no por ser ya un gran violinista, sino por ser casi el único de Beirut. A los 14 años tuvo un golpe de suerte. Un director de orquesta alemán le escuchó y quedó maravillado. Inmediatamente, le consiguió una beca del gobierno alemán para estudiar en Hannover. Y así, con sólo 15 años, Ara Malikian abandonó su país. Fue el alumno más joven en toda la historia de la prestigiosa escuela alemana.