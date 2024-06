El rock de la explanada suena con Reincidentes

Lugar: Explanada de los Pendones Leoneses

Hora: 22.00

Los circuitos comerciales del rock son inescrutables y para algunos grupos más que un misterio un camino invisible. Llegaban ya hace años noticias de los sevillanos Reincidentes tan buenas y sugerentes como difíciles de catar. Eso pasó hace mucho, cuando los canales de difusión eran limitados y al alcance solo de elegidos. Pero lo de Reincidentes era una recomendación fiable y, aunque fuera como lluvia fina, aventuraba una sanadora tormenta de rock and roll. Y como el rock and roll va por libre, aunque no tiene por qué, en su caso con compromiso político y reivindicación. Era, por ejemplo, Reincidentes (1989). O Sol y rabia (1993). O Nunca es tarde... , al año siguiente. Luego llegó la repercusión, más no tanta, pero sí el convertirse en carne de multinacional, salirse de nuevo, algunas polémicas, respeto musical entre el público y la profesión... Y, al final, 35 años, la clave estaba en el trayecto más que el destino de los Fernando Madina Pepper y compañía. En todas esas claves, y por supuesto muchas más, está la presencia en las fiestas de Reincidentes, como exponentes del rock a secas a veces, y otras, con mucha mezcla para llegar a los sentidos y a los que tengan inquietud por conocer historias, en su caso transfronterizas y otras que llevan a lo local.

El germen de Reincidentes se encuentra en la banda sevillana Incidente Local, que tuvo un fugaz paso por la escena de su ciudad entre 1985 y 1986. Posteriormente, los integrantes se involucraron activamente en las protestas estudiantiles de 1987, dando un concierto en la Universidad de Sevilla, por entonces ocupada por los estudiantes.

Se dice que Reincidentes dio un gran paso hacia su consolidación al grabar en los estudios de Juanjo Pizarro. La maqueta que salió del estudio les sirvió de catapulta para hacerse un hueco en la escena española y también en Latinoamérica. Desde entonces, Reincidentes ha crecido y desarrollado su personalidad, convirtiéndose en una bandas referente de rock de corte social.