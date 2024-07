La banda The Loons aterriza en la sala Babylon

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lugar: sala Babylon. Calle Santa Cruz, 10.

Hora: 21.30.

Entradas: 12 euros.

La banda de Los Ángeles The Loons desembarca en la sala Babylon de León a las 21.30 horas. Como si estuviéramos en uno de esos viajes salvajes al 66´Sunset Strip, The Loons llevan evocando ese particular sonido Garage-Psych-Beat desde hace más de 20 años. El Shinding Magazine los describe como el maridaje prefecto entre el Garage-Psych y el British Underground pasados por la batidora de The Pretty Things. , en tres minutos y medio The Loons son capaces de transmitir más alma y Psych-Garage que muchas bandas en toda su carrera. The Loons manejan un sonido distintivo que combinan la energia cinética del freakbeat europeo, con la genialidad melódica psicótica del Sunset Strip en la California del 66. Si bien la banda se inspira mucho en grupos como Pretty Things, Yardbirds y Love, también son tremendamente originales en su enfoque, creando sus propias canciones únicas e intensas en lugar de optar por ser unas simples jukebox de garaje de los años 60. Formados en San Diego, a finales de 1995, se han convertido en una de las bandas más emocionantes de la escena. La formación incluye al cantante principal Mike Stax (ex-Tell-Tale Hearts, Crawdaddys, Hoods), la bajista Anja Stax (Diaboliks, Thee Cherylinas), los guitarristas Marc Schroeder (ex-Letdowns) y Chris Marsteller ( ex-Chasers) y el baterista Chris Cancelliere.