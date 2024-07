El día que Taylor Swift se cruzó con los leoneses The Bright

Tuvieron de su parte el prestigio y cierta aceptación hasta en el show business musical alternativo, pero un buen día The Bright se fue sin decir adiós. No les hacía falta despedirse porque no tenían ni intención ni la sensación de dejar la música. Miryam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, que forman un tandem perfecto en el escenario y en la vida, dejaron claro que lo suyo era una música teñida de folk americano, buen gusto y exquisitez. No hace mucho volvieron a los carteles y parece que con continuidad, puesto que serán los encargados de abrir León Street Music, una actividad integrada dentro de Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo y que a dos grupos por día contará con la presencia de los citados The Bright y Taikonautas, Rozadura, Treshumantes, Dr. Fogerty, Los Atributos, Bullet Pupie, Esguinze, Red Chiwawahs, Detroit Cebras, Sog Set Folk, In Fame, Azur Lliones y Los Remedios.

Qué pasó para dejarlo The Bright tiene una fácil contestación: «No pasó nada en concreto. Nunca dijimos que The Bright se hubiera acabado para siempre. Sólo era un descanso. Siempre hemos compaginado la música con nuestros trabajos del día a día y a veces los ritmos saturan. Componer, grabar, promocionar, ensayar, tocar ... y vuelta a empezar. Esto puede llegar a ser agotador si no te dedicas exclusivamente a ello y por eso tras el tercer disco decidimos hacer una parada indefinida. Pero la música nunca la dejamos porque la música nunca se deja», asegura Miryam Gutiérrez, mitad de The Bright y que cumple a la perfección esa máxima puesto que ella ha seguido con otro proyecto de calidad como es Feroe.

Así que ni ajuste de cuentas consigo mismos, ni pasar a limpio cosas pendientes, ni siquiera un borrón y cuenta nueva, puesto que el repertorio se compone de canciones antiguas y nuevas. Eso sí, con un tiempo de descanso en el que hubo tanto de alto en el camino como ganas de volver: «El año pasado hicimos algún concierto y entonces nos empezaron a salir más. Nos empezaron a llamar a raíz de ese. Entonces si nos gusta el plan pues claro que tocamos. Nos encanta hacerlo», añade la que sería voz principal de The Bright aunque tienen más de grupo de los que los dos hacen de todo. De hecho, Miryam Gutiérrez tiene ese otro plan que es Feroe: «Yo vengo de unos años tocando con Feroe. Un proyecto diferente para el que me junté con Jesús Antúnez y David T. Ginzo. Saqué un disco que me removió muchísimo en un estilo completamente distinto. pop y electrónica. Resulta que después de estar entre sintes echaba de menos el folk y mi guitarra. Volví al principio del todo y decidí hacer algunas canciones pensando en The Bright. Surgió, al igual que en su día surgió Feroe», reflexiona.

Y así puede llegar a otras conclusiones que en parte explican las trayectorias de los grupos y que tienen un factor de influencia que no es otro que el tiempo: «Nos guste o no, nos hacemos mayores. Cada vez cuesta más compatibilizar. No somos de trasnochar, ni somos fiesteros. Salimos más bien poco. Ese estilo de vida no va muy en sintonía con el estar cada finde en la furgo yendo a tocar por ahí. Después de tiempo, cansa. Yo creo que a todo el mundo le pasa. Si vives de ello, si es lo que te da el sueldo a final de mes, lo haces. Pero si tienes que hacerlo en los huecos de descanso que te deja tu otra vida... Y nosotros ya lo hicimos varios años. Además, tanto Aníbal como yo tenemos demasiadas inquietudes, queremos hacer demasiadas cosas. Él se ha estado dedicando (y se dedica) a competir en triatlón. Yo, además de seguir dando mis clases de boxeo en un gimnasio, empecé a estudiar la carrera de psicología, algo que llevaba queriendo hacer muchísimos años y pensé que era el momento. También a veces me salen algunos encargos a nivel musical. Componer para otros...».

Lo que podría ser una anécdota en la carrera de ambos, es ahora todo un acontecimiento cuando fueron teloneros de Taylor Swift. Las crónicas se hicieron eco de su teloneo. De hecho, en Musicópolis se pudo leer allá por marzo de 2011: «Antes de que la joven estrella saliera a deslumbrar al público de Madrid, tocaban los leoneses The Bright. Un grupo compuesto por Miryam Gutiérrez a la voz y guitarra acústica, junto a Aníbal Sánchez con la guitarra, banjo y mandolina, que se acompañaban de Juan Marigorta al bajo. Un gran conjunto que realmente si hacía country, además de folk con las canciones que pronto aparecerán en su primer long-play tras un exitoso Ep con el sello Subterfuge. Coffe and wine, Soundtrack y Odd towns sonaron junto a otras cuatro composiciones más, que complementaron el repertorio de The Bright. Ya el hecho de tenerlos sobre el escenario merecía la pena estar ahí. Aplaudidos y ovacionados se retiraron tras una media hora de show. Un conjunto que merece la pena seguir la pista, pues se les augura un brillante porvenir», rezaba esta excelente crítica.

De aquello recuerda Gutiérrez lo siguiente: «Sí, fuimos teloneros cuando vino la anterior vez a Madrid al Wizink. Fue algo increíble. El backstage estaba todo decorado con inspiración hindú, con cortinas de colores, puffs en el suelo... para ella y su equipo. Olía todo a curry que no veas. Nos la cruzamos en el pasillo, nos saludó... Es altísima y preciosa. Lo disfrutamos mucho y su concierto nos encantó». Aquello pasó y ahora son tiempos de canciones nuevas y el deseo y la necesidad confesa de recuperar la esencia del principio. «Quién sabe...», deja en el aire como una canción Miryam Gutiérrez.