La música de Marías cumple 15 años

Alejandro Marías, con familia leonesa, ya dejó constancia de su talento artístico en clave local con aquella flamante Las siete palabras de Cristo, de Joseph Haydn, de La Spagna, una de las exquisitas agrupaciones musicales que protagoniza, en la versión de Francisco A. Barbieri con la colaboración de Jorge Revenga, precisamente familiar de Marías y textos de José Mateos y que pudo verse en el Auditorio. Si fue una declaración de cariño y talento, este verano, con la esperanza de que vuelva por los escenarios de aquí, lo que sí tiene de actualidad es una gran gira con La Spagna, esta formación que desarrolla una intensa actividad y que parece un grupo de rock en gira de veraniega. Porque a lo supuestamente reposado de sus repertorios ellos añaden el que no paran.

El conjunto La Spagna, que toma su nombre de una de las melodías más célebres del Renacimiento, fue fundado por Alejandro Marías en el año 2009 al reunir a algunos de los mejores músicos historicistas de su generación. Así que son ya tres lustros en plena forma. Algo que logran a partir de un formato muy flexible, puesto que posee dos vertientes, como grupo de cámara y como orquesta barroca, con la que interpreta ópera y oratorio junto a solistas y directores invitados.

Todo esto podría tomar el cariz de lo cotidiano si no fuera porque La Spagna demuestra con datos que su particular en la carretera está lleno de enjundia. Y los hechos son tan relevantes como los que surgen de The Grand Tour. Un viaje cultural por la Europa de 1700 donde la historia, la aventura y la música convergen.Con Irene Benito, violín; Ramiro Morales, archilaúd; Jorge López-Escribano, órgano positivo, y Alejandro Marías, viola da gamba y dirección, fue este miércoles la fecha de arranque en el Museo del Greco de Toledo.

El trayecto prosigue con un título sugerente: Si Versalles pudiera hablar… Lucía Martín-Cartón y La Spagna estarán en el Festival de música antigua y barroca de Peñíscola. Con obras de François Couperin, Jean-Philippe Rameau y Michel Pignolet de Montéclair. Será el 3 de agosto en el Patio del Castillo de Peñíscola

Sin Lucía Martín-Cartón, Si Versalles pudiera hablar... aterriza en el Festival Internacional de Santander el 10 de agosto en Noja, Iglesia de San Pedro. Este programa, que recoge algunas de las músicas más hermosas del Barroco francés, ilustra la relación entre compositores de la corte en época de Luis XIV y Luis XV. Con Irene Benito, violín; Jordan Fumadó, clave, y Alejando Marías, viola da gamba y dirección.

También en agosto, La Spagna recala en Madrid, que aunque sea zona de residencia de algunos de los componentes aprovecharán la estancia para tocar. En concreto, el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid. «Serán Hoyo de Manzanares y Lozoya los pueblos madrileños a los que llevaremos nuestro programa The Grand Tour , con obras de Henry Butler, Gottfried Finger, Henry Purcell, Samuel Capricornus, Dietrich Buxtehude, Silvius Leopold Weiss, Johann Rosenmüller, Johan Kaspar Kerll, Antonio Bartali y Marin Marais. Será el 16 y 17 de agosto, aunque previamente el 11 de agosto en Ampuero, también en Cantabria habrá más La Spagna en directo.

Y ya asoma septiembre y una fecha importante en la Semana de Música antigua de Logroño. Y da la sensación de que será una manera de tomar aire para que la música nunca se detenga en La Spagna que dirige Alejandro Marías.

Alejandro Marías es profesor de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, director artístico del conjunto barroco La Spagna, miembro del Cuarteto Francisco de Goya y colaborador de grupos como Zarabanda, Forma Antiqva o Accademia del Piacere. Ha actuado en una veintena de países junto a diversos conjuntos de cámara; como solista, realiza a menudo recitales y conciertos, y han sido repetidamente aclamadas sus interpretaciones de los solos para viola da gamba de las pasiones de Bach. Ha trabajado en orquesta con directores como Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Ton Koopman, Bruno Weil, Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet o Enrico Onofri.

Comenzó sus estudios con Enrique Correa y Maria de Macedo y obtuvo los Títulos Superiores de Violonchelo y Viola da gamba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se trasladó a Francia para especializarse en la interpretación historicista de los repertorios clásico y romántico y más tarde a Suiza, donde cursó, en la Haute École de Musique de Genève, los Masters de Concierto en Violonchelo barroco y Viola da gamba, con Bruno Cocset y Guido Balestracci, respectivamente.