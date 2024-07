El ‘Loop’ de Cirk Abouy It en Roma en el espejo

La compañía Cirk About It tiene su sede en León. DL

Lugar: La Casona de Puerta Castillo

Hora: 20.30

Entrada: 2 euros

«La vida es un ciclo sin fin… Un ritmo que vuelve una y otra vez, como un balanceo que no sabes si está acabando o es que acaba de empezar. ¿Cómo rompemos con nuestro supuesto destino? Y si tuvieras la oportunidad…». Así se presenta Loop, el espectáculo que Cirk About It trae hoy a Roma en el espejo.

Y así ponen tres personajes frente al espejo que es este ciclo dirigido por Víctor M. Díez. Torna. Dícese de aquella persona que puede pasar por el hombre invisible cuando va a pedir al bar, pero que en escena salta, baila coge gente, gira cual peonza, te hace reír, lanza objetos al aire y/o/u se pone boca abajo como si no hubiera mañana. Probó a hacer eso mismo en el bar, pero tampoco le sirvieron. O Laura: "Que hay que subirse a las alturas para cambiar una bombilla, ahí estoy yo! Que hay que salir volando y cruzar los dedos para que me recojan ahí estoy yo!! Que hay que ponerse boca abajo sin saber muy bien qué está pasando, ahí estoy yo!!! Que hay que hacer malabares… eh… uh… bueno venga… ahí estoy yo… Y esa soy yo, la ágil de esta compañía". Y, por último Miguel: "Toda la vida siendo el pequeñín del grupo, el manejable, el que se escabullía por cualquier hueco, y de repente, sin previo aviso… Me pisan, no sé cómo me las ingenio para acabar siempre abajo, soportando el peso de otros… Y me encanta!! Creo que me ha tocado ser el portor de esta compañía".