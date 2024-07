León baila con Camela, Taburete y Melendi

La música que sonará en León en los próximos meses la ‘pinchan’ los números. Pocos ayuntamientos leoneses tienen 290.000 euros para fichar a Melendi —lo que pagará Vigo por la actuación del artista asturiano—, cabeza de cartel de las fiestas de Ponferrada el 7 de septiembre con su gira 20 años sin noticias, con entradas a 46 euros.

Rock, indie, pop, reggaeton... y las clásicas verbenas o las imprescindibles discotecas móviles animarán las fiestas de la provincia en verano y otoño. El lunes, Azúcar Moreno, las incombustibles hermanas Salazar, actuarán en Vega de Espinareda. Localidades como Santa Marina del Rey optan por montar festivales. El Ajorock celebra hoy su vigésima edición con Corvus V, Boikot y Clarete Gas. En la misma estela, Joarilla de las Matas acogerá el 16 y 17 de agosto una nueva convocatoria del Modorrow Land, con Boikot, Sienna y Valira en el cartel.

La banda valenciana que lidera Kino Ruano, Benito Kamelas, tocará el 16 de agosto en el Moreda Rock, junto a Catalina Grande Piñón Pequeño —el trío leonés de punk que se ha convertido en el grupo revelación del año—, Artenativo y Pánico. Taburete es el grupo estrella de las fiestas de Santa Marta de Astorga, el 17 de agosto. Willy Bárcenas tocará en la localidad natal de su madre en un festival que contará con Pandorado y Dri Dri Dj. Taburete y Pandorado también actuarán en el festival Música en la Montaña, que se celebra el 27 de este mes en Riaño. Taburete está de gira con Matadero 5, un disco que Bárcenas y Antón Carreño pusieron a la venta en carnicerías y pollerías. La banda, que el próximo año cumplirá una década de trayectoria musical, prepara un sexto álbum. El músico gallego Carlos Núñez también hará doblete en León. Llevará su música celta el 20 de este mes al Museo de la Siderurgia de Sabero y el 6 de agosto al monasterio de Sandoval. Cristina del Valle y Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas, volvieron a juntarse hace cuatro años, tras una separación de dos décadas, y desde entonces viven en una gira permanente, que el 3 de agosto les llevará a Fojedo del Páramo.

El 23 de agosto Laguna de Negrillos acoge la decimotercera edición de la Alubia Rock, con Juantxo Skalari & Rude Ban, Lions Way y No-Konforme en el cartel. L’Exploitation ha montado un festival del 5 al 8 de septiembre en Espacio Vías con las actuaciones de The Gories, Daddy Long Legs, Mooon, Wesley Fuller, Fogbound, Howlin’ Jaws y Jamie Turner. Tras actuar en León en diciembre, el dúo Camela recalará el 21 de septiembre en la plaza de toros de Sahagún. Los pioneros de la tecno-rumba y reyes de los antiguos expositores de casetes de las gasolineras, regresan con la gira con la que celebran 30 años de trayectoria.

Sidonie y Coque Malla encabezan el cartel de León no Solo Música, el 28 de septiembre en el Palacio de Exposiciones. El 14 de septiembre el Mago de Oz actuará en Bembibre y, ese mismo día, el trio leonés más internacional, Café Quijano, tocará en Valencia de Don Juan.

El 3 y 4 de octubre, el Campo Hípico de León albergará el Festival Paranoia, con las actuaciones estelares de las orquestas País de Noia y Panorama. Siete horas de música cada día, en dos macroescenarios diferentes. El día de San Froilán (5 de octubre) habrá una nueva convocatoria de uno de los festivales más multitudinarios, el Monoloco, con un cartel aún sin desvelar.

El 19 de octubre el Auditorio acogera a la Symphonic Rhapsody of Queen, tributo a la banda del mítico Freddie Mercury. Al mismo escenario se subirá el 26 de octubre la incombustible banda Los Secretos, que lleva más de 40 años en activo. En el concierto interpretarán canciones eternas como Déjame, Pero a tu lado, Colgado, La calle del olvido, Y no amanece, Ojos de gata, Quiero beber o Aunque tú no lo sepas, temas que han acompañado a varias generaciones. En noviembre actuarán Ramoncín, el día 23, en la sala H de Ponferrada; y Marta Sánchez (el día 30), en el Auditorio Ciudad de León.

Taburete que hará doblete en Riaño y Astorga. FERNANDO VILLAR

Carlos Núñez actuará en Sabero y en el monasterio de Sandoval. MARTIAL TREZZINI



El trío leonés Café Quijano tocará en Valencia de Don Juan. FERNANDO OTERO