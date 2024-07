Juan Luis García acompasa corazones

Publicado por David Franco León Verificado por Creado: Actualizado:

La oportunidad de dirigir una orquesta llegaba en 1991. Juan Luis García, natural de Cistierna, recibía esta oferta del Conservatorio de León. Sabía que la música era lo suyo. Lo averiguó tiempo atrás, durante un viaje a Alemania con su tío, profesor de guitarra en Mannheim. Se conmemoraba una década desde la creación de la escuela de la ciudad: «Tenía 14 años. Se organizaron muchas actividades y me integré muy rápido. No sabía ni ‘papa’ de alemán, pero la música es un lenguaje universal, que acompasa los corazones. Vi a lo que me quería dedicar el resto de mi vida» relata.

Esos años como director en el Conservatorio sirvieron a Juan Luis para curtirse: «Cuando asumí el cargo la orquesta estaba formada por solo 13 personas. No tenía ninguna experiencia, pero fue muy estimulante».

Mientras tanto empezó a formarse en el ámbito de las orquestas juveniles, acudiendo a unos seminarios para directores en Alemania: «Curiosamente los organizaba Conjuntos Musicales de Alemania. Asistí a la parte práctica, donde había una orquesta de instituto. La interacción con ese grupo en el ámbito de las orquestas no profesionales, donde el trato con el músico es muy diferente, me ayudo mucho»cuenta.

El curso 97-98 fue el último para Juan Luis como director en el Conservatorio, aunque siguió dando clases en la institución: «No había entendimiento con el equipo directivo, los problemas en la organización eran constantes, no se daban facilidades para el funcionamiento de las agrupaciones. Ante esa tesitura me planté» confiesa.

«Decidimos integrarnos en la Asociación de Juventudes Musicales de España. Nos daba la posibilidad de participar en programas nacionales e internacionales. Fuimos de cabeza. Empezamos la Orquesta en octubre de 1998 . Al año siguiente ya se creó la Banda y firmamos un Convenio con la Universidad».

En la actualidad, las Juventudes Musicales de León se componen de la Banda, la Orquesta y el Coro ‘Ángel Barja’: «En el año 2003 le hicimos una OPA al Coro ‘Ángel Barja’ para que se integrará en el convenio con la Universidad. El coro universitario había dejado de funcionar y desde el rectorado nos pidieron que montásemos uno. Entonces les hicimos una oferta y aceptaron».

Un grupo diverso

A pesar de llamarse Juventudes Musicales de León las agrupaciones están formadas por personas de edades muy distintas: «Los integrantes más pequeños tienen 10 años. Luego también los hay que se reenganchan después de haber acabado sus estudios. Los más mayores están incluso jubilados».

Una de las ventajas de pertenecer a estos grupos es el aporte de experiencias positivas poco comunes a edades tempranas: «Normalmente en una clase de 3º de la ESO los compañeros con los que te relacionas tienen tú misma edad o un año más, en cambio aquí hay diversidad de edades y condiciones» explica.

Coros y banda infantil

Dos de los proyectos más nuevos son los Coros y la Banda Infantiles: «Funcionan muy bien. Más allá de su desempeño hay un componente muy importante. Los padres y las familias valoran que los chavales estén comprometidos con la actividad musical, donde no se busca destacar por encima de los demás, sino integrarse en un conjunto. Esto es vital en su desarrollo como personas. Luego la vida te va a someter a eso. Por mucho que quieras ser el rey del ‘mambo’ siempre va a haber 20 por encima tuya».

Juan Luis insiste en que las actividades propuestas no son competitivas, sino cooperativas: «Hay niños que nacen con unas facilidades, mientras a otros les cuesta más. Por eso hay que intentar que los últimos aprendan de los primeros. Que los mejores tengan la capacidad de enseñar a los menos aventajados».

Por último, insiste en la labor de sus compañeros: «Esto no es la lucha de un héroe que sacrifica su vida. Es un trabajo donde aportas lo que puedes. Delegar trabajo a la gente joven hace que las cosas funcionen. La entrega de todos esos chicos con el instrumento o cantando en los coros es lo que nos empuja a los que estamos delante».