El leonés que transformó Sierra Nevada en los Andes

Darío Siero, compositor digital de profesión, fue parte del equipo encargado de los efectos visuales de La sociedad de la Nieve. Juan Antonio Bayona, decidió prescindir del croma y las escenas fueron grabadas en Sierra Nevada. Para simular que los actores se encontraban en los Andes, Darío y su equipo tuvieron que cambiar todo el entorno. Se mandó tomar fotogramas del Valle de las Lágrimas, lugar donde realmente sucedió el accidente, para después incluirlos más tarde.

«Dentro de los efectos visuales mi trabajo es el de compositor. Mientras unos crean el monstruo, yo soy el que se encarga de integrarlo en el plano» explica.

La salida de la película Jurassic Park supuso un antes y un después en el universo de la ciencia ficción. Darío, de apenas siete años, salió de la sala en ‘shock’: «Ver un dinosaurio delante de mí provocó un ‘boom’ en mi cabeza. Daba la sensación de que el cine podía romper la barrera de la realidad, de lo imposible».

Años más tarde el leonés se ha convertido en un exitoso compositor digital, incluso ha recibido algunos reconocimientos, como un Oscar por la película Modelo 33 o el Visual Effects Society Award por su participación en Juego de Tronos.

No solo se dedica a añadir elementos fantasiosos, también puede incluir coches en una persecución o borrar elementos del rodaje que no se han podido tapar: «Todo lo que es trabajar con la imagen grabada y convertirlo en algo creíble» cuenta.

Estos procesos son mucho más artesanales de lo que se cree, no hay ningún botón que reemplace directamente los fondos, ni otro que adapte la iluminación: «Si colocó un objeto en el plano hay que añadir una sombra con la misma intensidad. Para eso no hay ninguna tecla mágica. Tengo que dibujar una sombra a mano e ir viendo cuanto tengo que ajustarla para que coincida con el resto que eran reales» relata.

Acerca de la inteligencia artificial y la posible amenaza sobre su oficio no se muestra excesivamente preocupado: «No creo que pueda sustituirnos en un futuro cercano. Utilizar la generación de imágenes en una película sería como tirar los dados. Le puedes pedir crearte una casa con unos árboles al lado, pero el resultado final distará mucho de lo que imaginabas» detalla.

Durante los ratos de ocio, el leonés sigue entreteniéndose en las salas. A pesar de dedicarse a ello, su visión de los filmes no dista mucho de la de un espectador normal: «Generalmente no, si la película está bien hecha la trama te atrapa y no te fijas en nada más. Lo que me llama más la atención, mucho más que si algo chirría, es cuando está muy bien hecho» relata.

Entre todos los títulos recientes, Darío otorga el sobresaliente a El reino del planeta de los simios, y explica qué es para él una película de ficción perfecta: «Es aquella que utiliza bien los efectos visuales, pero no abusa de ellos. Hay que intentar construir un decorado y dejar para los efectos visuales aquello que no sea posible recrear físicamente».

Sobre la situación de los VFX (efectos visuales) en España, el compositor se muestra muy optimista: «Salimos muy bien parados del covid. Ha habido mucha producción española. Además somos muy bien valorados fuera. Estamos acostumbrados a trabajar en tiempos muy cortos. Cuando estuve trabajando en Canadá hice alrededor de 12 planos en 4 meses. Aquí ese número de planos lo tengo que tener en semanas». Este ritmo desenfrenado de trabajo fue una de las consecuencias de la pandemia con la explosión de las plataformas de contenido a la carta. «Tienen que sacar un número determinado de películas y series a la semana. Empezamos a escasear, necesitamos gente» confiesa.

La exigencia del streaming hace mella en la calidad de la producción, por eso Darío sigue prefiriendo el cine: «En la gran pantalla las producciones son mucho más cuidadas».

La mayor aspiración de este leonés es ser capaz de cerrar el círculo. Trabajar en alguna de las secuelas de Jurassic Park sería su sueño: «Al principio quería ser paleontólogo, pero descubrí que no me gustan los dinosaurios enterrados, prefiero hacerlos caminar».

