Circo en la muralla romana

Imagen de archivo del espectáculo de circo y humor ‘Malabarian on the rox’. ROXI KATCHEROFF

La plaza Santo Martino y la Casona de Puerta Castillo se convierten en escenario entre el jueves y el sábado para acoger cuatro representaciones en clave de mujer. Dentro de la programación del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo llega el turno de Clásicas & Contemporáneas , artes escénicas callejeras. Un ciclo que tiene a la mujer como eje principal tanto en la creación como en la interpretación. Cuatro compañías y colectivos de las artes escénicas mostrarán, con la muralla romana como telón de fondo, sus creaciones, desde la historia, el humor, el baile o la danza. La Casona de Puerta Castillo se convierte así en uno de los focos de una oferta cultural nocturna y festiva del Ayuntamiento de León, con el humor, el teatro, el cabaret e historias de mujer como seña de identidad y la presencia de artistas de todo el territorio. El espectáculo de circo y humor Malabarian on the rox, de la compañía Roxi Katcheroff, abrirá mañana la programación con una actuación para todos los públicos, en la plaza Santo Martino, a las 19.30 horas y con acceso gratuito. El espectáculo presenta a Malabarian, un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuros antes de comenzar su show, y a su fiel compañera Roxy, con la que lleva toda la vida trabajando, la encargada de aportar elegancia, dulzura y poesía al espectáculo tiene un contratiempo y no puede acompañarle en el show de ese día. Él, antes de suspender el espectáculo llama a una agencia de trabajo temporal y pide una ayudante para poder salvar el espectáculo. Se presenta una mujer de barrio, mayor de 40 años, despistada, simpática y con una verborragia increíblemente sorprendente. Llega tarde y con vestuario equivocado. Ahí comienza este desafortunado encuentro lleno de contratiempos.

El segundo de los espectáculos también está en la agenda de mañana. Música y humor es lo que subirá al escenario de la Casona de Puerta Castillo la compañía Doña Manteca, con la obra Tengo una debilidad, a las 22.00 horas (precio de la entrada, 2 euros). Doña Manteca es un grupo valenciano marcado por el amor a los ritmos latinos y formado por cuatro mujeres cantantes. Paula y Elena Almendros, Mélanié Lapalús y Empar Mora unen sus voces (y sus instrumentos) en este proyecto marcado por la sabrosura. Doña Manteca es, ante todo, sabor. Un homenaje a la música latina que ha traspasado la barrera del tiempo, siendo conocida por todas las generaciones. Artistas como Los Panchos, Celia Cruz, Antonio Machín, Chavela Vargas o Juanes y Natala Lafourcade tienen un espacio en este repertorio.

Clásicas & Contemporáneas continuará el viernes con teatro clásico, con la puesta en escena de Antígona, a cargo de Líquido Teatro. a las 22.00 horas en la Casona de Puerta Castillo (entrada, 2 euros). La obra se basa en el texto clásico de Sófocles y cuenta la historia de Antígona, quien ama profundamente a sus dos hermanos muertos en la batalla final y se enfrenta a un dilema: desobedecer la ley de la ciudad y enterrar a su hermano o acatarla y desobedecerse a sí misma. La compañía utiliza su lenguaje dinámico y visual característico para buscar las intersecciones posibles entre un texto clásico y un público actual.

El teatro cuplé cerrará el sábado el ciclo con el espectáculo de la actriz soriana Tatiana Ramos La Gran Estrellita Caracol, también a las 22.00 horas en la Casona de Puerta Castillo (entrada, 2 euros). Es la historia de la cupletista y actriz Estrellita Castro contada con intimidad y pasión de la mano de Tatiana Ramos.