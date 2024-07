El leonés que viste al cine

Publicado por David Franco León Verificado por Creado: Actualizado:

Una película te envuelve a través de los diálogos, los actores, el paisaje o... la ropa.

El leonés Héctor Loureiro es diseñador de vestuario o, como ellos dicen, figurinista. Como un arquitecto silencioso, su arte es el diálogo visual entre la época, el entorno, y las características propias de cada personaje.

Un toque personal «Todos tenemos nuestra firma, pero no se trata de exhibir tu estilo, sino el guion de una película»

El figurinista leonés, inmerso hasta hace poco en la película El aspirante , que llegará a los cines el 20 de septiembre, explica la manera en que los proyectos llaman a su puerta: «De primeras suele ser la productora la que se pone en contacto contigo. Cuando conoces al director, suele haber una pequeña entrevista. Después de haber recibido un buen feedback te envían los guiones. A partir de ahí, a imaginar».

En el caso de Héctor, prefiere recibir los guiones antes de hablar con nadie. Cada maestrillo tiene su librilllo, cada figurinista, unas manías, una esencia, que se traslada más allá de la manera de trabajar y se refleja en la película: «En mi caso, me suelo guiar dependiendo a quien me recuerde el personaje, pero no es algo fijo. Es verdad que lo mejor es intentar remar en la dirección de todo el equipo»explica.

Después de leer el guion hay una cita con el director, que sirve para afinar personajes y sacar su perfil. También para ver a que darle importancia: «Muchos directores le dan un gran significado al color. En El amor amenazado , cada uno de los protagonistas tenía una paleta de color, una chica era el azul, luego otro era el verde».

Cosas del pasado «En la moda no hay géneros ni tallas. Hace mucho dejó de ser un deseo y se volvió realidad»

Recientemente ha colaborado con artistas como Xoel López o el grupo Depresión Sonora. También con el dúo Pipiolas, formado por Paula Reyes y Adriana Ubani: «Es genial colaborar en videoclips, porque es como hacer una mini película para un cantante».

Su carrera, corta en el tiempo, pero «llena de experiencias increíbles» le ha llevado a crear indumentarias que se podrían considerar autenticas obras de arte: «Estoy muy orgulloso de todos mis trabajos pero uno por el que siento especial debilidad es Pensamiento mágico . Es un cortometraje que hice con Héctor Herce. Trabajamos muy mano a mano y no me canso de verlo. Y sorprendentemente también estoy muy satisfecho del trabajo que hice con mala Rodríguez. Sorprendente porque, a pesar de ser mi primer trabajo, fui capaz de plasmar muy bien mi esencia».

El aspirante será su debut en un largometraje y Héctor no puede disimular su hype con esta producción.

Desde que estudió en el Liper, la escuela de Moda y Diseño de la Ciudad de León, el diseñador ha visto cómo las tendencias se sucedían y cómo poco a poco la moda ha ido democratizándose: «Todo el mundo puede acceder a ella. En España estamos en un gran momento, se está exportando mucho a otros países, somos el futuro».

Otro de los cambios más relevantes ha sido el desvanecimiento del género en las prendas. Una «consecuencia de nuestra evolución» como sociedad».

«Eso ya es cosa del pasado. En la moda no hay géneros ni tallas. Hace mucho dejo de ser un deseo y se transformo en realidad. Se han normalizado todos los tipos de cuerpo y de personalidad».

El leonés Héctor Loureiro durante el rodaje del cortometraje ‘Largo Viaje’ en Benidorm. DL