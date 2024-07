‘Malabarian on the rox’ y ‘Tengo una debilidad’ en la muralla romana

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El ciclo de teatro Clásicas y contemporáneas arranca hoy con dos espectáculos. El primero, circo y humor, titulado Malabarian on the rox, de la compañía Roxi Katcheroff, en la plaza Santo Martino, a las 19.30 horas y con acceso gratuito. El espectáculo presenta a Malabarian, un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuros antes de comenzar su show, y a su fiel compañera Roxy, con la que lleva toda la vida trabajando, la encargada de aportar elegancia, dulzura y poesía al espectáculo tiene un contratiempo y no puede acompañarle en el show de ese día. Él, antes de suspender el espectáculo llama a una agencia de trabajo temporal y pide una ayudante para poder salvar el espectáculo. Se presenta una mujer de barrio, mayor de 40 años, despistada, simpática y con una verborragia increíblemente sorprendente. Llega tarde y con vestuario equivocado. Ahí comienza este desafortunado encuentro lleno de contratiempos.

El segundo de los espectáculos subirá al escenario de la Casona de Puerta Castillo. La compañía Doña Manteca representará Tengo una debilidad, a las 22.00 horas (precio de la entrada, 2 euros). Doña Manteca es un grupo valenciano marcado por el amor a los ritmos latinos y formado por cuatro mujeres cantantes. Paula y Elena Almendros, Mélanié Lapalús y Empar Mora unen sus voces (y sus instrumentos) en este proyecto marcado por la sabrosura. Doña Manteca es, ante todo, sabor. Un homenaje a la música latina que ha traspasado la barrera del tiempo, siendo conocida por todas las generaciones.