El jazz hecho en León toma El Albéitar

El jazz leonés está en auge en todas sus modalidades, reuniendo en torno a un escenario a talentos veteranos y novísimos. Puede que sea el efecto Ret Marut, donde principalmente se cuecen unas sesiones en directo que cada vez cuentan con más prestigio. Todo un caldo de cultivo de músicos de calidad. Y por ahí se puede ver a nombres como Ildefonso Rodríguez o Quique Aztor y Marta Fierro haciendo saltar por los aires las trabas generacionales. Y también que algo tenga con que el concierto de hoy de Alberto Moreno en el Teatro El Albéitar sea, por supuesto, de su protagonismo, pero toda una toma musical del escenario por parte de talento leonés. Será a las 19.00 horas con entradas a 6 euros. Y serán en formato Alberto Moreno Jazz Quintet, con él al saxo, y completando el quinteto María Quiroga, trompeta y voz; John Bramley, piano; Javier Baillo, bajo, y Guillermo Alonso, batería.

Por la parte leonesa que toca, en todos los casos, son instrumentistas igual de solventes como solistas y tocando en conjunto, lo que da buena prueba del alto nivel musical que protagonizan en León y que impulsan desde diferentes frentes: el directo, la enseñanza o la organización de eventos. Por lo que ese impulso que le dan a la escena local sirve para en citas como hoy tengan la oportunidad de presentarse en todo su esplendor.

Javier Baillo es uno de los músicos leoneses, hoy en El Albéitar.HACIARUTASALVAJES

Durante su juventud, Alberto Moreno ha sido parte de diversos grupos musicales como Així Anam, Recién Nacidos, Full Play, Ska Bottom Boat, y Saxophobia Funk Project, con el último realizando giras tanto nacionales como internacionales. Actualmente, Alberto Moreno presenta su proyecto bajo el nombre de «Alberto Moreno Jazz 5et», ofreciendo un repertorio que incluye estándares del jazz y composiciones propias.

Alberto Moreno Jerez (Inca, 1986) comenzó sus estudios musicales a los 6 años, aprendiendo Solfeo y Piano de manera particular. Durante su infancia, entre los 10 y los 13 años, estudió en el Monasterio de Lluch, donde se especializó en Piano y se inició en Violín. En su ciudad natal, Inca, comenzó a estudiar saxofón bajo la tutela de Víctor Martínez, José Sancho y José Bernárdez, entre otros. A los 19 años, Alberto inició sus estudios de música clásica en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de las Islas Baleares con Amelia Collinge. Simultáneamente, continuó sus estudios de jazz con Luis Depestre e Isis Montero.

Moreno explica que «desde 2019, he tenido el privilegio de presentar mi proyecto, Alberto Moreno Jazz 4et. Mi enfoque se centra en rescatar joyas musicales del jazz, destacando temas icónicos de saxofonistas legendarios de las décadas de los 60 a los 80, como Hank Mobley, Dexter Gordon, Wayne Shorter y Cannonball Adderley. Además, exploro el terreno contemporáneo, fusionando el pasado con las innovaciones de saxofonistas actuales como Ernesto Aurignac. No solo me limito a rendir homenaje a los grandes del jazz, sino que también presento composiciones propias que añaden personalidad al repertorio».

Alberto Moreno Jazz 4et no solo es un proyecto musical, sino un viaje que invita a la audiencia a explorar la evolución del jazz a lo largo del tiempo.

A lo largo de estos años, Alberto Moreno Jazz 4et ha llevado su propuesta única a diversos escenarios, desde clubs de jazz en España hasta en lugares emblemáticos como Filloa Jazz Club (A Coruña), Clavicémbalo (Lugo),Aturuxo(Bueu), Avalon y Alcaraván (Zamora), así como en el internacionalmente en el Sciema Jazz Club (Varsovia). Y propone también con entusiasmo Alberto Moreno: «¡Acompáñanos en este emocionante viaje musical que celebra la riqueza y diversidad del jazz a través de los años!».

Actividades Culturales de la Universidad de León prosigue con este concierto con sus propuestas en directo, en donde la apuesta se centra tanto en la calidad innegociable como en hacer llegar al público lo que no es tan frecuente en los escenarios generalistas. Por lo que el hecho de contar con talentosos músicos leoneses es un acierto y un acto de coherencia.