Mauro Entrialgo: «Los políticos dan los chistes hechos»

Lo de a mi déjame con mi chiste, que hubiera podido ser así, no lo pudo planear Mauro Entrialgo ni al principio. Se prodigó en varios frentes desde siempre, y los amplió. Algo tiene que ver en ello el hecho de ser autónomo en el ámbito artístico y cultural, que eso sí que es un chiste pese a la bandera que se le supone a España como cuna de talentos. Es otra historia como también lo es Malismo, el libro editado por Capitán Swing que hoy presenta en León. Será hoy martes, 26 de noviembre en Sputnik, a las 19.30 horas. Igual no es tan fiero como se pinta cuando no dibuja Mauro Entrialgo y es una mejor noticia que la rotundidad de las declaraciones u opiniones. Al hablar con él detecta eso, que no está siempre pensando en el enemigo. Así tiene más sentido su Malismo, en donde, eso sí, elige sus temas con el tiento de su pensamiento. Y al final todo coincide en que no se corta Entrialgo, activo y comprometido con el presente y la actualidad.

«Siempre me he dedicado a muchas cosas», aclara, y añade: «Es difícil vivir si eres autónomo y sólo te dedicas a cosas a artísticas. Aunque se me conozca más por ser historietista he hecho cine, teatro, música». Así que da la sensación de que el libro, este libro, era cuestión de tiempo. «Malismo lo hice de forma rara. En lugar de decidir enunciar una teoría y buscar los ejemplos, fue al revés. Yo apunto muchas cosas, que a veces sirven para un chiste o para otra cosa. Una vez apunté malismo y encajaban muchas cosas ahí», señala. Es decir, que más buscar tenía apuntado todo lo que cuenta en malismo, que en parte son historias de la política reciente y los comportamientos y exabruptos de sus protagonistas. Acerca de muchos políticos piensa Entrialgo que «los políticos de aquí te dan los chistes hechos. Y sí que pasa que cuando crees que algo ya no se puede superar, surge otra historia como si fuera un espectáculo», comenta con una ironía que añade en cuanto a que ocupan hasta el espacio de creación del humorista. «Una vez hice una historia de uno que insultaba a la tele al hombre del tiempo... Y llega ahora lo de Valencia», añade.

Para definir Malismo ahí ofrece Mauro Entrialgo toda una conferencia al respecto: «Llamamos «malismo» al antiintuitivo mecanismo propagandístico que consiste en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. Quizás sea en política donde este fenómeno resulta más llamativo. Una representante pública entiende la destrucción de las infraviviendas de las personas sin hogar como un acto autopromocional. Otra aumenta su aceptación popular tras calificar de «mantenidos subvencionados» a los desfavorecidos afectados por una pandemia. Un alcalde se jacta de que no hará nada en absoluto por aquellos estudiantes y trabajadores que no pueden acceder a una vivienda digna. Insultar a alguna minoría o mostrarse agresivamente contrario a consensos de mínimos como la justicia social o la Agenda 2030 es hoy en día tendencia en la propaganda política. Pero el malismo está también muy presente en cualquier forma de comunicación a pequeña o gran escala. Los bares de moda ostentan nombres canallitas. En los concursos de televisión son bien recibidas las figuras de poder que humillan a sus concursantes...». Y añade algo mejor: «Soy optimista y la gente tiende a cansarse. Puede que este espectáculo llegue a saturar».

El polifacético artista ofrece una panorámica sobre la actualidad que califica de «ostentación del mal como propaganda»