León recibe la esperanza del blues

Nat Myers desembarca en el Teatro El Albéitar, a las 20.30 horas. Este poeta de Kansas de origen coreano lleva años de vida en la carretera, componiendo canciones que beben del blues y las epopeyas americanas de los años 30 y 40, y que llamaron la atención de Dan Auerbach, con quien ha grabado su debut para Easy Eye Sound Records.

«Siempre estoy en una búsqueda continua», cuenta el poeta de blues estadounidense de origen coreano Nat Myers. «La itinerancia es algo que finalmente he conseguido alcanzar. He viajado mucho, pero últimamente lno estar en un lugar fijo se ha filtrado en mi composición y mi música. La vida parece más sencilla en la carretera. Solamente intentas llegar al siguiente sitio de una pieza». Su álbum debut, Yellow Peril, está lleno de agitadas canciones de blues sobre saltar de tren en tren, quemar rueda en las autopistas, huir de algún peligro, pero también sobre correr hacia algo difícil de definir y aún más difícil de alcanzar. Llenas de inteligencia y alma, y de contradicción y matices, estas canciones reflejan la inquietud y auténtica pasión de Myers en sus riffs veloces, sus complicadísimos ritmos y sus tempos rápidos.. La historia de Myers comienza en Kansas, pero rápidamente se traslada al oeste de Tennessee y luego al norte de Kentucky. Ya de niño era un espíritu inquieto: “Tuve una infancia agitada. Mis padres me obligaron a formar parte de la banda del colegio, pero lo odiaba y terminé destruyendo la trompeta”. Myers no auguraba un futuro ambicioso como músico, ni siquiera cuando empezaba a destacar su habilidad con la púa, porque su verdadera pasión era la poesía. El Covid marcó el final de esta primeriza carrera como intérprete y Myers tuvo que volver a casa a esperar a que la pandemia terminase subiendo vídeos de sus actuaciones a las redes sociales. Los vídeos llamaron la atención de Dan Auerbach, el líder de los Black Keys y fundador de Easy Eye Sound Records, quienes le contactaron para reunirse en Nashville. En vez de grabar en el estudio de Auerbach -donde la mayoría de artistas de Easy Eye trabajan- montaron un estudio improvisado en casa de Auerbach, que resultó ser un escenario mucho más adecuado para el blues folclórico de Myers que un estudio. Las entradas cuestan 6 euros.