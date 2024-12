El Purple arranca en el Musac con Alex Amorós

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Purple arranca esta edición en el Musac. El centro de arte contemporáneo acoge una exposición con la colección de instantáneas Le scéne Purple Weekend, del fotógrafo y músico afincado en Londres Alex Amorós.Esta exposición formará parte del 35 aniversario del Festival Purple Weekend y en ella se encuentran distintas fotos recogidas por Alex Amorós en el festival durante la edición de 2023. Se trata de una muestras para los amantes de la fotografía que recoge la atmósfera del festival leonés a través de una colección de imágenes, que también se ofrecen en formato documental, con cien páginas en blanco y negro que se podrán adquirir en la nueva edición del Festival que se celebrará este próximo puente de diciembre. «Le Scéne Purple Weekend respira el ambiente que transmite este legendario festival, el concepto del proyecto desde un primer momento fue captar esa energía comunitaria que rodea un evento en el cuál sus fans viven una escena cómo algo que forma parte de su identidad personal. Es una forma de vida, una manera diferente de sentir la música y la moda», en palabras del autor. Por otra parte, Amorós también trae a León su proyecto Keep the Faith, el nombre del libro y exposición de fotografías que documenta el movimiento actual del ‘Northern Soul’ en Reino Unido, y que también se expondrá en León con motivo del 35 aniversario del Purple Weekend en el Café Bellas Artes desde mañana, hasta el 8 de enero.

Amorós nacido en Alicante, es un fotógrafo, director y músico que estudió fotografía en el Colectivo y Escuela Blank Paper con sede en Madrid y, desde que se mudó a la capital británica, ha trabajado en diferentes proyectos fotográficos en la rama documental social y musical. Es cofundador y fotógrafo de Paper Dress Studios, estudio especializado en fotografía musical, ubicado en Hackney Central, también ha lanzado varios fotolibros y fanzines y su obra ha sido expuesta en varias ciudades y galerías de Europa.Fue el ganador de la categoría ‘Escenas Underground’ en los premios Abbey Road Music Photography Awards de 2023 siendo el primer español en conseguirlo.Además de trabajar como freelance, Álex trabaja como profesor de fotografía en la London School of Photography e imparte cursos y talleres para diferentes escuelas y colectivos.

Esta edición el festival ofrecerá más de una treintena de conciertos. Para algunos las entradas ya están agotadas. Doctor Explosion, The Fuzztones, Curtis Harding y The Warlocks, el viernes en el Palacio de Exposiciones, y The Lemon Twigs y Cast, el sábado son otros de los nombres que dan lustre al evento. El sábado también tiene propuestas de la talla de The Giant Robots, Los Estanques y P.P. Arnold, en el Espacio Vías. The Glam Theatre recibirá al gran Julian Maeso Organ Sextet.