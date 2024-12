Las vidrieras, ‘punto negro’ de notre dame

Publicado por Rafael Cañas León Verificado por Creado: Actualizado:

La reconstrucción de la catedral de Notre Dame mostrará al mundo la belleza de su piedra blanca tras una meticulosa reconstrucción después del incendio de 2019, una obra que sin embargo no ha estado exenta de controversia. Tras el gravísimo incendio del 15 de abril de 2019, el Gobierno y la Iglesia de Francia se pusieron de acuerdo en lanzar un gran esfuerzo para recuperar el templo en un plazo inicial de cinco años, algo que se convirtió en un asunto de orgullo nacional.Una campaña recibió cerca de 800 millones de euros de cientos de miles de donantes de 150 países, mientras que se creó un organismo público para organizar, coordinar y ejecutar las obras.La retirada de las más de 500 toneladas del andamio destruido y de los escombros del tejado y la cubierta no pudo empezar hasta junio de 2020. Después, comenzó la limpieza del hollín del incendio y de la suciedad acumulada durante siglos de muros, frescos y cuadros. El órgano fue desmontado pieza por pieza, incluyendo sus 8.000 tubos, para limpiar el hollín acumulado. La restauración no se ha librado de las polémicas, especialmente por los planes del presidente, Emmanuel Macron, y de su Gobierno para construir una aguja de estilo contemporáneo y para cambiar las vitrinas del siglo XIX por otras de diseño actual. Sobre la aguja, el Gobierno «tuvo que renunciar ante la presión», popular y de expertos del mundo entero.