La pasión por el purple desborda las previsiones

El desfile de moda sixtie y la apertura del mercadillo vintage y del disco centraron este viernes la segunda jornada del XXXV Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León en Espacio Vías. Una cita en la que las máximas se cumplen a base de desempolvar viejos vestuarios, rescatar actitudes musicales, hacer rugir las vespas, encontrar esa parka que reposa en el armario y volver a ver a viejos amigos que mantienen depositadas todas sus esperanzas en la máxima invencible de que la música les hará libres. Así, pertechados contra el frío de invierno y de la edad, la cuestión es salir a la calle a buscar el ritmo que propone el Purple, un festival sobre el que todo el mundo tiene derecho a opinar y que en la división de opiniones basa su encanto. Que es tal, por cierto, que este año no ha sido ni el mejor ni el peor, sino que ha mantenido la tendencia histórica. Porque al Purple Weekend para sobrevivir no le hace falta ser la mejor edición de la historia, porque ese sería el fin. En definitiva, la única diferencia con ediciones anteriores: más gente en el Espacio Vías, algo que pilló a contrapié a la organización. Porque hasta ilustres músicos de León buscaban entradas para ver, por ejemplo, a The Fuzztones y no les fue posible encontrar entradas. Y eso que milagrosamente otros cuantos las encontraban... Por lo que hasta en eso la vida sigue igual en el Purple desmintiendo un mantra actual que decía que «se acabó el descontrol de otros años». Pues no, gracias a Dios, el descontrol, que es solo pasión por la música y por estar, permanece.

El desfile de moda de la mano de Covent Garden y la Pelu de Eva se ha convertido en pocos años en una de las señas de identidad del Festival que está íntimamente ligado con el evento de «música, scooters y moda».

El buen tiempo acompañó a los veteranos mod, en un evento muy familiar en el que los más aguerridos seguidores del festival acuden con sus familias para empapar a sus hijos del espíritu Purple que ellos ya vivieron y que tan presente está en la música y la moda leonesa.

Las tradicionales parkas mod, las rayas en todas sus versiones con ese aire sesentero ha marcado un desfile que al ritmo de música sixtie congregó a cientos de personas en Espacio Vías. Un desfile muy aplaudido por los asistentes en el que se muestran las tendencias de la nueva moda sesentera de la mano de Covent Garden.

Sobre el escenario las prendas de varias marcas muy conocidas y reconocidas en el universo mod y que han sido lucidas por modelos seleccionados entre los más variopinto de la escena musical y la sociedad leonesa.

Más de una veintena de modelos aficionados asiduos al festival y que en muchas ocasiones ya han repetido experiencia, con una mezcla de veteranos mod y jóvenes promesas sixties que a ritmo de la música han bailado con divertidas coreografías para mostrar una estética pop que siempre acompaña al Purple Weekend.

También el mercadillo vintage y la feria del disco instalada en la primera planta de Espacio Vías está contando con una gran afluencia de público en su apertura.

Parkas, cazadoras, corbatas, parches y complementos de todo tipo junto a elementos decorativos vintage, vinilos y cámaras antiguas se entremezclan creando un microcosmos que hace viajar a otros tiempos donde la música, la moda y el peinado creaban tendencia y hablaba de la forma de ser de cada uno.El desfile era la mejor forma para calentar motores con la llegada de Doctor Explosion y sus 30 años de vivir sin civilizar que contó con artistas invitados para ceder el testigo a The Fuzztones en su única fecha en España este año.

Durante este viernes el festival extendió sus tentáculos por toda la ciudad con djs en diversas localizaciones, entre ellas la celebrada en la sala Gram Theatre con la cápsula Northern soul ballroom, en la que actuarán, entre otros, Andy Smith, Schaeffer Mclean y Raissa Pardini.Ya en el escenario grande del Purple Weekend Estrella Galicia en el Palacio de Exposiciones fue el turno de Curtis Harding y The Warlocks.

La banda británica Cast, teloneros de Oasis en su regreso, cerrará la 35 edición del Purple Weekend Estrella Galicia en una única fecha en España. Cast, llegan después de acompañar a Liam Gallagher, mientras ha sido Noel Gallagher quien le ha invitado ahora a abrir los conciertos del regreso de Oasis.