Visitas guiadas en el Musac a la exposición de Ai Weiwei

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los museos autonómicos de la Junta de Castilla y León, incluido el Musac, se sumaron a la celebración del día de la Constitución con entrada gratuita. Además, se ofrecen visitas guiadas a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote los días 7 y 8 de diciembre a las 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas. Estas visitas están incluidas en el precio de la entrada y para participar es necesario inscribirse en la taquilla del museo desde las 11.00 horas del día de la actividad.

La muestra Ai Weiwei. Don Quixote incluye cuarenta y dos obras realizadas en los últimos veinte años por el reconocido artista y activista chino, entre las que encontramos instalaciones, vídeos, películas y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete. Se trata, además, del primer proyecto que exhibe en profundidad la serie de cuadros realizados por Ai Weiwei con esta técnica, que constituyen el hilo conductor del proyecto: diecinueve obras en las que el artista parte de los cuarenta colores disponibles de estas piezas de plástico de juguete para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte, modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación o recrean obras del propio Ai Weiwei realizadas anteriormente con otras técnicas. Entre estas piezas destaca The Third of May [El tres de mayo] (2023), un gran cuadro inédito, producido específicamente para esta muestra, que versiona la obra de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid.

Con más de 1700 metros cuadros, Don Quixote es uno de los proyectos expositivos más ambiciosos realizados hasta la fecha del artista y disidente chino. Comisariada por el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, la muestra ha sido diseñada junto al artista en exclusiva para el museo leonés, cuyas salas permiten albergar algunas de sus obras más monumentales, imposibles de exponer en otros museos.

Es el caso de la instalación La Commedia Umana (2017-2021), que se expone por primera vez en un museo. Con más de ocho metros de alto y 2.700 kg de peso, es uno de los candelabros de Murano de mayor tamaño realizados nunca y surge de las reflexiones del artista.