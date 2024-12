Puro rock and roll duro con Oscuros en el Babylon

Oscuros en concierto y así que pasen nuevas décadas para esta banda leonesa que actúa hoy en el Pub Babylon. Formacióngarantía de oficio y solvencia musical. Ellos lo definen en «tempo 180, Barón, Burning, Rolling...». Elijan por gustos y el resto es un directo de alto voltaje. a 7 euros anticipada en Plan B, Discos Lizard y Babylon, y 9 en taquilla, a partir de las 22.00 horas, Oscuros repasarán lo anterior y presentarán su nuevo repertorio. Jose Oscuro (Guitarra y voz), Ricardo Oscuro (bajo y voz) y Fernando Villa (Batería), que regresa al grupo, se bastan y sobran.

«Nos formamos a mediados del año 88. Teníamos ganas de expresar nuestros sentimientos manchados de música garaje, que por aquel entonces eran las directrices que seguíamos. Originalmente empezamos siendo cuatro, al poco tiempo pasaríamos al formato de trío. Empezamos llamándonos Corrosivos, pero decidimos cambiarlo a Oscuros. La verdad que este nos definía mejor», explican.Hace ya mucho de aquello y remite a tiempos heroicos del rock en León: «Nuestros comienzos, al igual que el de otros muchos, fueron desde cero y ninguno teníamos conocimientos musicales. Las ganas y el día a día nos ha mantenido fieles al local y poco a poco empezaban a salir cosas. A finales del 93 entramos en los estudios Cascabel de león y grabamos por primera vez tres temas. Uno de ellos I don’t need nothing salió en un single recopilatorio (junto con The Crepitos, Los Crónicos y Los Buges) editado por el sello Sangri-La de Bilbao en el mismo año. Esa grabación se movió a nivel nacional, con la que obtuvimos siempre buenas críticas por los fanzines especializados (desde Ubrique hasta Coruña por la ancha y variada península), prensa y revistas nacionales (Ruta 66 entre otros), emisoras de radio, etc», rememoran. Tras volver en 1994 a los estudios del inolvidable Raúl Ferreras, en el 98 graban en Odds, en Gijón, Ora Pro Nobis, editado por Fiebre Records. Y su historia sigue ahora manteniendo las señas de identidad del rock clásico en toda su crudeza. Buen rollo a volumen brutal es otra definición que aportan y que les define.