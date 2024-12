Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El cuarto y último concierto del nuevo ciclo Música española de salón, que organiza la Asociación Orquesta Ibérica con el patrocinio del Ayuntamiento de León, Fundación Siglo e Inaem, tendrá como protagonistas al violonchelista Aldo Mata y a la pianista Qi Shen en un concierto que comienza a las 12.30 horas y tendrá lugar en la sal Unicaja de León, en la calle Santa Nonia.

Bajo el título Romanzas y Nocturnos en el Salón de la España romántica los dos grandes intérpretes ofrecerán un interesante recital estructurado en cuatro bloques. El primero, Romanzas andaluzas, incluye Melodía de Manuel de Falla y Cavatina de Gerónimo Giménez; el segundo, Desde el Conservatorio de Madrid, muestra la música de dos grandes maestros: Adiós a la Alhambra de Jesús de Monasterio e Improvisación op. 7 de Conrado del Campo; el tercer bloque está dedicado a las mujeres compositoras: Les Larmes de Soledad Bengoechea y Apunte español nº 2 de María de Pablos; y el último apartado, Sonidos de Levante, consta de tres piezas: Romanza de Agustín Rubio, Sonata al estilo antiguo español de Gaspar Cassadó y Allegro appasionato de Tomás Buxó.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Aldo Mata ofrece una interpretación diferente no sólo en apariencia (cuerdas de tripa, no pica, etc.) sino en esencia. Qi Shen nace en Haerbín (China). A los 11 años es aceptada por el prestigioso Conservatorio Central de Pekín, donde estudia con Ping-Guo Zhao. Posteriormente continúa sus estudios con Ludmila Lazar en la Universidad Roosevelt de Chicago, donde es becada por la Fundación Untermeyer.