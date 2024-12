LAS SERIES IMPRESCINDIBLES que se estrenarán en 2025

Publicado por Javier Picazo Feliú Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Las principales plataformas han mantenido su apuesta por dar continuidad a las grandes series de éxito sin dejar de lado apuestas interesantes y contenidos que brillan al calor de grandes franquicias del celuloide y la literatura. Así, este año llegarán It: Bienvenidos a Derry, precuela de la terrorífica novela de Stephen King o Alien: Planeta Tierra, con Noah Hawley, creador de éxitos como Fargo, al volante de una historia que nos transportará dos años antes del clásico de Ridley Scott de 1979. La argentina El Eternauta, de Ricardo Darín, nos mostrará el apocalíptico mundo helado de la icónica novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld. Y Robert de Niro encarnará en Día Cero a un expresidente de EE UU que busca la verdad sobre un devastador ciberataque.

Grandes sagas

Una de las grandes sensaciones de 2024 fue sin duda la actriz Jenna Ortega, logrando convertir a la rebelde Miércoles Addams en un icono popular y a la serie en la más vista en la historia de Netflix. Ahora vuelve con una segunda temporada cuya acción principal se centra en la mansión familiar y el resto de personajes míticos de la historia original. La pandilla de amigos de Hawkins sigue creciendo y su lucha contra los demonios y el universo paralelo de Stranger Things pone punto final con una quinta temporada en la que se esperan muchas sorpresas. Además, la guitarra de Gustavo Santaolalla volverá a acompañar el terrorífico viaje de Ellie y Joel por un Estados Unidos devastado por la mutación caníbal del hongo Cordyceps en una segunda temporada de The Last of Us, que se espera recree de nuevo a la perfección el universo claustrofóbico de uno de los videojuego más aclamados de la historia. Tampoco podía faltar Star Wars en 2025 y vuelve por la puerta grande para seguir contando, en la segunda temporada de Andor, esos momentos previos al arranque de Rogue One. Diego Luna volverá a enfundarse el traje de Cassian Andor para unificar a los rebeldes contra el imperio en una serie que verá la luz en la segunda mitad del año. La segunda temporada de Beef y Separación, la tercera de The White Lotus o la cuarta de The Witcher (con la novedad de Liam Hemsworth en el papel protagonista en lugar de Henry Cavill), también marcarán un año en que la española La caza alcanza su cuarta temporada, esta vez con los bosques de Irati, en Navarra, como escenario del thriller.

Los fogones capitaneados por Jeremy Allen White —como Carmy— y Ayo Edebiri —como Sydney— volverán a cocinar a fuego y sudor la continuación de The Bear, una de las series más premiadas de la televisión. Su cuarta temporada, sin fecha concreta, es toda una incógnita, pero seguro no dejará indiferente a nadie. Mención aparte merece El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, una historia del universo Juego de Tronos que contará una trama más alejada del lado bélico.

Las españolas más esperadas

En febrero, Javier Gutiérrez y Leonor Watling contarán en Movistar La vida breve, sobre el reinado, matrimonio y vida de Luis I. El reinado más efímero de la historia de España (apenas 229 días) promete buenas dosis de humor y conspiraciones de corte. También febrero nos trae la comedia romántica A muerte, protagonizada por Verónica Echegui y Joan Amargós, una historia de reencuentros, amistad y amor en mitad de una tragedia. Ella está embarazada y a él acaban de diagnosticarle cáncer de corazón. Punto Nemo, con Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores o Najwa Nimri en el reparto, propone una trama de misterio, peligro y trasfondo ambiental en el Punto Nemo, el lugar más alejado de cualquier tierra firme situado en pleno Océano Pacífico.

Animación y superhéroes

Las grandes plataformas no se olvidan de los pequeños (y no tan pequeños) y han preparado un 2025 lleno de sorpresas. Disney llega con una nueva temporada del éxito literario infantil Pesadillas, con la última entrega de Desaparición, protagonizada por David Schwimmer (el mítico Ross de la serie Friends). Las series de animación Tu amigo y vecino Spider-Man y Los ojos de Wakanda, harán las delicias de los amantes de Marvel, que no deberán perderse las aventuras Daredevil: Born Again, ya en tono más adulto.