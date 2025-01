Míchel Serrano: Culpable Nº 1

Está rodeado de cifras de record pero Míchel Serrano, actor leonés, apura su agua mineral en la barra del Victoria sin gestos de euforia cuando suma esos hitos más propios del fenómeno fan de algún músico emergente que en torno a una película. Ya luego más abajo dice que la clave está en el trabajo, por lo que los golpes de suerte han quedado desterrados en la carrera de Serrano, que prefiere los reales que da estar al pie del cañón. Y también má adelante dirá una frase que plantea la duda de si será conveniente tanta sensatez y realismo: «No es que pensara que iba a ser actor sí o sí, pero sí pensaba que a estas alturas me iba a ir mejor». Es decir, que, como un juego de palabras sobrevenido, no hay disculpas en este actor que participa en el fenómeno literario Culpables, de Mercedes Ron, que después de Culpa mía, ahora acaba de estrenar en Amazon Culpa tuya, donde interpreta a Bobby, hermano del protagonista, Ronnie, convirtiéndose en número 1 a nivel mundial en Amazon Prime en el fin de semana. A lo que hay que añadir un estreno masivo ante 6.000 espectadores en el Palacio de Vistalegre de Carabanchel, en Madrid.

«Culpa tuya es la segunda parte de la trilogía Culpables y de manera resumida es una historia de amor adolescente, tóxico y medio imposible», explica Míchel Serrano acerca de este fenómeno cinematográfico que antes fue literario y que tiene atrapados a muchos jóvenes que de alguna manera así se pueden acercar a un consumo cultural más cercano a lo convencional, porque tal y como advierte el propio intérprete, «se han leído los libros y saben de qué van los personajes», indica. En su caso hace de hermano de Ronnie, que sería algo así como el malo de la película. «Mi personaje se encarga de los negocios menos legales de su hermano, que está en la cárcel. Conecta con el universo de la primera película, las carreras de coches, las peleas...», relata.

Sobre ese preestreno masivo, Serrano resalta que fue una experiencia única: «Normalmente, en un preestreno ves cierta reacción del público. Pero aquí como era tanta gente se oían los apalusos, risas o gritos como en un estadio», dice. Y la repercusión de Culpa tuya no es solo esa sino que hay una onda expansiva mayor en cuanto al impacto internacional. «Además de ser número 1 en Amazon lo es en España, Italia, Chile... O ya doblada a otros países, donde me puedo escuchar hablando en hindú, por ejemplo», cuenta este actor que ha formado parte del elenco de títulos de referencia como Los pacientes del doctor García, Servir y proteger o la popularísima La que se avecina. Y también en apariciones en clasicazos ya como Cuéntame. Entre todas esas experiencias como actor, Serrano ha ido abriendo su abanico interpretativo hacia diferentes papeles. Y si tuviera que encontrar referentes entre los consagrados prefiere mirar hacia el producto nacional: «Claro que me gustan los actores de fuera, pero si te tengo que decir dos nombres que admire mucho te diría Javier Bardem y Luis Tosar», matiza.