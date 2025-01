La guarida de las criaturas fantásticas leonesas

Hay libros que cambian la vida. A Toño Benavides le ocurrió con Leyendas de tradición oral en la provincia de León, de José Luis Puerto. Ahí encontró un manantial de inspiración en los 7.000 relatos que recoge el poeta y etnógrafo salmantino. Entre estas páginas descubrió una amplia galería de criaturas fantásticas de la mitología leonesa. El ilustrador leonés ‘dio vida’ a algunas de ellas para una exposición celebrada hace tiempo en la galería Espacio-E de la capital leonesa. Pero continuó la saga. No dejó de dibujar brujas, xanas, cuélebres y otros personajes. Ahora ha reunido cuarenta piezas en la exposición Mitología leonesa, que abre sus puertas, a las 20.00 horas, en el Centro Leonés de Arte (CLA) de la avenida Independencia, un palacete convertido en la guarida de seres fabulosos como la mujer lobo, la Tarasca, el basilisco o el alicornio. Dibujos en pequeño formato (30 por 40 centímetros), casi todos en blanco y negro, en carboncillo y témpera. Hay algún toque de color intencionado «para valorar mejor el blanco y negro», desvela el autor. «He tenido etapas de un cromatismo exacerbado, pero ahora me apetece especialmente el blanco y negro», explica.

En la estela de Goya

Benavides ha optado por la sobriedad, en la estela de los célebres grabados de Goya, para que tengan un valor documental, sin descartar hacer una edición de estas obras en el futuro. Además de las leyendas recogidas por Puerto, Toño Benavides (León, 1961) ha buscado en sus recuerdos infantiles lo que le sugerían los cuentos que escuchó de niño. Y los ha querido recuperar «con la misma sorpresa infantil», dice.

Mitología leonesa bucea en el imaginario popular, en leyendas como la de la Dama de Arintero, que, como recuerda Benavides, «no está claro que fuera un personaje real». Benavides también ha querido acercarse a paisajes mágicos como el monte Teleno, lugar de culto tanto para los romanos como para los astures. En su búsqueda se topó con los campaneros de Villaverde. «Me interesaron porque eran de mi pueblo y no sabía nada de ellos hasta que leí el libro de Puerto», admite. No es esta la primera incursión en la tradición oral que hace Benavides.

En su reciente exposición León de leyenda hacía un recorrido por el imaginario popular desde la mirada curiosa del niño. Al artista leonés le sobran méritos y medallas —tiene cinco de la Society for News Desing, institución internacional que reconoce y fomenta el trabajo infográfico e ilustrativo en los medios— para figurar entre los grandes ilustradores. Benavides se inició como dibujante de cómics hasta que descubrió la ilustración de libros y de prensa. En 1989 se instaló en Madrid y ha publicado sus originales en Diario 16, El Mundo, The New York Times y El Economista, entre otros. Su estilo, caracterizado por la elegancia y la síntesis expresiva, le ha permitido ser uno de los favoritos de las editoriales españolas.

La muestra del CLA incluye dos vitrinas con apuntes y diseños, documentación, ediciones ilustradas por el artista y libros escritos por él mismo, además de un vídeo centrado en su trayectoria, realizado por Vicente García y Alexandre Likeamarmota, y un retrato tratado digitalmente, obra del fotógrafo José Ramón Vega.