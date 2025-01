Banksy abre museo en un garaje de madrid

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

The World of Banksy (‘El mundo de Banksy’), una exposición permanente de reproducciones de obras del misterioso artista de grafiti y arte urbano más conocido del mundo, ha abierto esta semana en Madrid. Situado en un antiguo garaje en el barrio de Arganzuela, el nuevo Museo Banksy alberga las copias de unas 170 obras del artista, la mayoría de las cuales ya no existen por haber sido destruidas o limpiadas por los servicios de limpieza de ciudades del Reino Unido, París, Nueva York o Israel y Palestina.Se trata de reproducciones a tamaño real de sus obras más icónicas expuestas en un laberinto de muros desconchados, paredes de ladrillo y puertas desvencijadas que recrean el ambiente y lugar en el que fueron originalmente pintadas. Las salas están ambientadas con música y ruidos propios de la calle, como tráfico o sirenas policiales, y muchos de los murales aparecen rodeados de cascotes, trastos viejos o hierbajos de los que crecen entre el asfalto.«Queremos que la gente experimente a Banksy tal como fue, como una sorpresa a la vuelta de una esquina», explica Shpend Sokoli, el director del centro, que aún no ha sido inaugurado oficialmente, pero ya ha abierto sus puertas. «Son dibujos, figuras pintadas con plantilla y lemas que llaman la atención y que tienen una carga de profundidad importante. Son denuncias muy potentes trasmitidas de una forma amable, a veces incluso humorística», apunta.

Sokoli también dirige el Museo Banksy de Barcelona, que abrió en 2022, y que se suma a la larga lista de museos abiertos por un productor teatral albanobelga Hasis Vardar, quien comenzó con una exposición temporal en París, que se transformó en permanente y, visto el éxito comercial, siguió abriendo por todo el mundo.Además de en Madrid, Barcelona y París, el mismo formato de museo con prácticamente las mismas obras se puede visitar en Bruselas, Lisboa, Praga, Milán, Cracovia, Dubai y Nueva York. El sistema es similar en todas: primero se busca una nave o local grande en alquiler que se acondiciona con los muros necesarios y, a continuación, entra un equipo de artistas callejeros que realiza copias de las pintadas de Banksy en base a fotografías.