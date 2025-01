Orueta, Gotzon y Dexit se ven las caras en El Albéitar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ateneo Cultura de El Albéitar abre el jueves una nueva temporada de exposiciones. Y lo hace con tres propuestas: El hierro y la voz, del polifacético músico y escultor vasco Joseba Gotzon; Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin, de la fotógrafa Cecilia Orueta; y Dexit II: Hasta ahora todo va bien, a cargo del Colectivo Jóvenes Artistas Leoneses. Las tres pueden visitarse hasta el 21 de febrero, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin es una selección de fotografías de Orueta. La serie completa está recogida en el libro homónimo, que ha compuesto el también fotógrafo Chema Conesa y que incluye además las cartas desde Ibiza que escribió Walter Benjamin.

El hierro y la voz reúne 25 esculturas de Gotzon, de las colecciones Zortzi, Tablilla, Otxotea y Tubo, realizadas totalmente en hierro y relacionadas con la voz y más concretamente con el octeto vocal.

Dexit es un colectivo de artistas cuyo nombre alude a ‘de-existir’, término acuñado para denunciar las tensiones que rodean a sus integrantes en su vida cotidiana. En la exposición grupal Dexit II: Hasta ahora todo va bien, se presentan obras que combinan mitología personal, profesionalismo y ambición; explorando perspectivas sobre vanguardia, tradición, diseño y escena urbana, a través de pintura, instalación, sonido y vídeo. Dexit II ofrece un vistazo íntimo al trabajo de estos artistas y sus procesos, invitando a reflexionar sobre el arte como herramienta de confrontación y cambio. Tras los lienzos, las agujas y las mesas de mezclas, se encuentra un grito de resistencia cargado de ambición, lucha y superación. Los artistas que participan son Alex Ceeme, Alex The Kid, Charls Got The Sauce, Delcanto, Gabo Godos, Malthaco, Sat.Boy, Victor Lettering.