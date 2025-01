«En Alemania es más fácil vivir de conciertos que aquí»

La clavecinista leonesa Sara Johnson Huidobro inaugura el ciclo de Músicas Históricas con su ensemble Marsyas Baroque. El cuarteto femenino, integrado también por la española María Carrasco (violín) y las alemanas Paula Pinn (flauta) y Konstanze Waidosch (viola de gamba), interpretará el jueves en el Auditorio suites inglesas de Bach y obras de Hume, Purcell y Byrd. La leonesa formó parte de la Orquesta Barroca de la Unión Europa, es integrante del Trío Cassia, da clases en el conservatorio de Kassel y es organista en la iglesia Christuskirche en Bremen.

—¿Cómo nació Marsyas Baroque?

—Marsyas Baroque fue el resultado de un encuentro casual en el festival Trigonale (Austria) en 2018, tras el cual sus componentes decidimos presentarnos al Concurso Nacional de Música de Alemania (Deutscher Musikwettbewerb). A pesar de que apenas nos conocíamos, vimos que encajamos muy bien en lo musical y personal; nos premiaron en este concurso, y, a partir de ahí, hemos seguido de proyecto en proyecto.

—¿Es la primera vez que actúa en el Auditorio?

—Había actuado ya alguna vez en el Auditorio de León, pero es la primera vez que lo hacemos como ensemble.

—¿Toca un instrumento «difícil» y una música que no es para todos los públicos?

—Pienso que no, aunque cada instrumento tiene sus dificultades... La música barroca en general y la de clave en particular suele encantar a todo tipo de público; el papel que juega la improvisación en esta música hace que se perciba como algo muy vivo, espontáneo y emotivo. Lo difícil suele ser animar a la gente a tomar ese primer contacto con este repertorio, que sigue siendo bastante desconocido.

—Profesora de clave en el Coservatorio de Kassel y organista en una iglesia en Bremen, ¿es difícil vivir solo de los conciertos?

—Es cierto que es difícil vivir solo de los conciertos, pero en Alemania resulta bastante más factible que en España. En mi caso, tengo la suerte de poder combinarlos con la actividad docente, que es también una parte importante de la profesión.

—En diciembre actuó con el Trío Cassia en el Festival de Música de Cámara Monteleón, ¿cómo le da la vida para tanto?

—Los músicos vivimos así: trabajando mucho, a menudo, en distintas formaciones, y siempre con una gran pasión por lo que hacemos, que es lo que nos proporciona la energía necesaria.

—¿Qué opina del ciclo de Músicas Históricas y por qué cree que los conciertos no llenan el Auditorio?

—Es un ciclo de renombre no solo en León, sino a nivel nacional, donde se acerca al público un tipo de música al que no está acostumbrado. Si no se llena el Auditorio con estos conciertos, en mi opinión, es por desconocimiento. Pero, por lo que he podido apreciar, cuando alguien rompe esta barrera, siempre repite. Por otra parte, la música antigua no fue concebida para grandes auditorios, sino para un formato más íntimo.

—¿Cómo ve la formación musical en España?

—En general, en España se ofrece una formación musical de mucho nivel, lo que se aprecia al ver la gran cantidad de buenos músicos españoles que desempeñan una carrera importante en el panorama internacional.

—Como organista, ¿le resultó dolorosa la desaparición del Festival de Órgano?

—Por supuesto, es un festival al que acudía desde mi infancia con mucha ilusión, donde pude escuchar a grandes músicos, y que ha sido un referente internacional. Todavía me cuesta imaginar León sin este festival, que ha sido un símbolo de la ciudad durante tantos años.

—¿Le gustaría tocar en el órgano Klais de la Catedral de León?

—He tenido ya el placer de dar un recital en este órgano en 2021; en efecto, me encantaría repetir.

—¿Qué música escucha a diario?

—Me gusta escuchar muchos estilos: desde el jazz hasta el metal, pasando por la música clásica, claro.

—Marsyas Baroque es una formación femenina. ¿Han sufrido alguna discriminación?

—Como formación, no hemos llegado a sentirnos discriminadas, pero sí hemos tenido a menudo la sensación de tener que hacer un esfuerzo superior para que se nos tome en serio.