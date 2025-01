Blues de César Crespo & Thomas Troussier

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

César Crespo & Thomas Troussier Blues & Roots Quartet es el esperado concierto que programa hoy Actividades Culturales de la Universidad de León en el Teatro El Albéitar. El concierto comenzará a las 20.30 horas, con entradas a 6 euros en la taquilla del teatro 15 minutos antes del comienzo. es un armonicista de origen normando y residente en Nantes.

Thomas Troussier forma parte de proyectos de altísimo nivel en en el país vecino como The Freaky Buds y Arnaud Fradin & His Roots Combo.

De la mano del gran Tonky de La Peña visitó España por primera vez hace cerca de 15 años donde conoció a Cesar Crespo, guitarrista, cantante y compositor con una trayectoria meteórica en el circuito de Blues & Roots liderando proyectos como The Pinball´s Blues Party o The Chicken Wings y acompañando a numerosísimas figuras nacionales e internacionales y con una sorprendente versatilidad que le permite actualmente formar parte de proyectos como The Royal We (Country), The All Night Long Big Band (Blues-Jazz) o como la mítica banda de Garage/Powerpop Doctor Explosion en la que milita desde hace 2 años. Thomas Troussier es sin duda alguna uno de los armonicistas con un tono y fraseo más elegantes, demuestra un gusto, saber estar y conocimiento del lenguaje exquisitos lo que le ha valido en nuestras tierras el sobrenombre de «El Príncipe de Nantes».

Junto a Carlos Arsuaga a la batería y Christian Morana al bajo, una de las bases rítmicas más sólidas y solicitadas del circuito, forman este cuarteto que viaja y regala tanto por los grandes clásicos y joyas ocultas de su amplio repertorio de Blues & American Roots Music.