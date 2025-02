Un leonés en la cima del pop

Acento mexicano, corazón leonés. La verdad es que lo primero es incipiente. Lo segundo, innegociable. Un arrebato. Porque esta historia va de José Miguel González y la música. Un terreno en el que habría que dirimir si cumple los sueños o simplemente es que se le aparecen. Pero en todo, subyace el amor incondicional a León. Sirva de espoiler cuando dice: «El año pasado llevé a León a unos 200 mexicanos, gente importante de la industria musical, gente que aporta y yo quiero que León esté ahi». Pero el tema en realidad hoy era hablar de que este aún joven es el nuevo director general de DBM Music, una multinacional con instalaciones de ensueño en México y que lleva carreras profesionales de enjundia. Hasta el punto de que Álex Fernández, hijo del mítico cantante mexicano Alejandro Fernández, nieto de Vicente Fernández, ahí es nada, todos de pie, será uno de los artistas que se sumen a esta potente escudería y quién sabe si no se convertirá en estrella del pop latino con repercusión suficiente en España, por ejemplo. «Te has dado cuenta... La verdad es que hablo más con mexicanos que con gente de otros países. Algo se me está pegando», explica José Miguel González.

Aunque se trata de un personaje conocido en el mundo artístico cultural y de León, lo que ocurre con José Miguel González es siempre producto de su don de gentes y hasta podría decirse de una bondad que emana, que sería imposible si no fuera verdad. Cuando se introdujo en el mundo musical y dio con Mocedades y comenzó a llevar su carrera hasta lo más alto en una auténtica resurrección parecía haber tocado techo. Pero no, por circunstancias terminó en el escenario y ahora es uno más de la formación aunque su respeto a Mocedades le impide reconocerlo.

José Miguel González (primero por la izquierda) junto a la formación de Mocedades.DL

La aventura continúa ahora con esta más que una experiencia que es la de ser director general de DBM Music. Si uno mira las instalaciones de la compañía siente que está en esos lugares de ensueño de las películas en las que México, Miami u otros puntos estelares manejan el cotarro de la música.

«Llevo casi un año como director general de DBM. Operamos en México, España y EE UU. En realidad me paso mucho tiempo viajando», señala José Miguel González, que concreta esta actividad en puntos calientes como son los Grammy o los Premios Amigo, en donde, por ejemplo, Álex Fernández ha llegado casi a lo más alto.

A buen seguro que con el entusiasmo y buena gestión del leonés se llegará a mejores puertos. «Hay muchos artistas que en España igual no son tan conocidos pero que tienen una potencia artística que es lo que yo quiero fortalecer y dar a conocer», indica. El resto, eso sí, lo que es garantía, es que con este leonés viajero el nombre de León estará a salvo, porque no dejará de sonar. Es cierto que busca el gran hit, pero lo es tanto que su mejor canción es su ciudad, León.