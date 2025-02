Arritmia: 'Rock the Province', del Bierzo a la montaña

Si se mezcla la montaña oriental leonesa con El Bierzo sale Arritmia, un grupo que ahora vuelve a presentarse como si las anteriores citas hubieran sido ensayo general con público. En realidad, hay algo de reinvención y puesta a punto de lo que quieren ser como trío, y que teniendo en cuenta a los propios músicos que forman el grupo se debe a que les gusta hilar fino. Eligen este 14 de febrero y aprovechan la cita romántica para reclamar a la afición en lo que aseguran que es una cita ineludible para los enamorados de la música. A todo esto, si la ambición provincial que les da su propio origen es una realidad, su música también sobrevuela estilos y territorios para alejarse de una idea preconcebida y que en su repertorio y directo haya variedad como si no hubiera mañana.

De alguna forma, como ellos dicen: «Se vuelve a prender la llama». Tras una brevísima pausa y un ligero cambio en su ritmo cardiaco, la joven y a la vez veterana formación leonesa (unieron sus fuerzas en diciembre de 2023, pero llevan muchos años desarrollándose en distintos y conocidos proyectos) regresa a los escenarios, y debuta o redebuta, si es que existe esta posibilidad, en El Gran Café de la capital leonesa, en formato de power trío. Álvaro González (voz y guitarra), Víctor Castro (bajo y coros) y Kike Aztor (batería) son conocidos en el mundo musical de aquí y ahora vuelven con una propuesta más rockera, tras la salida del gran Alberto Callejo, que desarrolló las funciones de teclista desde los inicios de la banda.«Intentamos abrir nuevos senderos a partir de los ya existentes. Arritmia se está construyendo a base de un potente conglomerado de rock, funk, pop, psicodelia e incluso alguna reminiscencia flamenca. Todo ello, sirviendo de base a las personales letras y melodías de Álvaro, que son vestidas por los arreglos de sus compañeros, dos auténticos «ll stars de la música leonesa», señalan.Y por eso, ahora que han cogido carrerilla, ya vislumbran de manera decidida como uno de sus próximos objetivos el dar forma a nuevos temas y plasmarlos en su primer álbum.El concierto de este viernes tendrá un precio de entradas a 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla.Pero si hay que indagar en sus influencias, otra vez la variedad es su fuerte. «Son variadas y han ido cambiando a los largo de los años en los escenarios, desde los grandes del rock nacional: Extremoduro, Platero y tú, Los Zigarros, grandes del rock internacional (Led Zeppelin, Pink Floyd, The Jimmi Hendrix Experience, Police, Beatles…) pasando por el funk (O´Funkillo, Red Hot Chili Peppers, Vulfpeck, Prince, Jamiroquai), blues (John Mayer) flamenco (Camarón), jazz, fussion, música negra, letristas como Jorge Drexler, poesía de Miguel Hernández…», enumeran, por lo que es mejor seguirles la pista de manera directa para no perderse su pasión musical. Eclecticismo que también les lleva a no querer dejar de lado ningún estilo que les seduzca y, por supuesto, sin cerrarse a experimentar con ningún estilo.Pero todo este ideario musical ya se ha materializado en títulos que suenan con potencia y calidad como es el caso de Arritmia, La Llama, Los Inmaduros, Factotum, Instinto, Deshielo…Arritmia podría ser el gran grupo provincial. El que puede sacar a colación hasta la conexión folclórica de cada uno de ellos. Álvaro, natural de Cistierna (y Corniero), Víctor natural de Riaño, Kike natural de Fabero...Han tocado en Strinke, Aztor Sekundario, Nashville Train, Meji, Lemon Soul, The Makers, Causa y Efecto… «Este fue primer verano de conciertos, lo más reseñable que fuimos teloneros de La Fuga», dicen, pero ahora vuelven con más fuerza en su asalto más decisivo.