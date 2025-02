El directo de Voodoo Lovers, en el Molly Malone

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

The Voodoo Lovers, cantando los grandes clasicos de todos los géeros del rock y de todas sus épocas, pondrán hoy el directo en el Molly Malone a partir de las 21.30 horas.

La formación leonesa ofrece un repertorio basado en temas de Elvis Presley, Robert Plant, The Beatles, Eagles, The black Keys, ZZ Top, Bob Dylan, The Rolling Stones «y muchos temas más escogidos a conciencia para que nuestras canciones sean las mas originales y que no sean las que todos los grupos hacen», señalan en búsqueda de originalidad a partir de los grandes nombres del rock. Aseguran The Voodoo Lovers que han recorrido toda la comarca de Leon y su capital tocando este 2023 en San Juan y siendo llamados en tierras de Asturias, donde llegaron a tocar en el mítico Savoy.

Con una formación clásica del rock, bateróa, guitarra, bajo, guitarra rítmica y voz, individualmente cada uno de ellos lleva mucho tiempo en el territorio musical.