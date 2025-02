Fracción DDP dedica una canción a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fracción DDP, el icónico grupo de la onda siniestra nacido en León en 1983 y afincado en Valladolid, lanzará su tercer álbum, titulado Subliminal, esta semana. En concreto, verá la luz el próximo 21 de febrero de 2025 en todas las plataformas digitales y en cedé. El guiño a León será una canción titulada con el nombre de la ciudad y la provincia, en un homenaje a los años en los que surgió la formación y los grupos con los que compartieron experiencia, como es el caso de Ópera Prima, grupo que el compartieron local.

Este trabajo supone un paso más en la evolución de la banda, combinando su característico punk rock con matices oscuros y letras profundas. El álbum ha sido grabado con una formación renovada: al frente, Fran Zin (voz y guitarra), acompañado por el experimentado batería Antonio Salas (ex Automatics, ex Invitados), el joven y talentoso guitarrista Viktor González Biro, y el bajista David Martín (ex The Morning Reaver).