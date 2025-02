La leonesa Laura Díaz se embarca en una nave pirata

A Laura Díaz cambiar los gélidos inviernos leoneses por las cálidas temperaturas de Canarias le cambió la vida. Con su furgoneta, un portátil y aspirando los olores del mar construyó su primera novela, Hacia mareas malditas. Pero antes de surcar aguas a bordo del navío pirata Sangre Maldita, esta diseñadora gráfica se convirtió en influencer, con más de 400.000 seguidores en su web y redes sociales, como divulgadora de libros.

Durante siete años recomendó títulos, sobre todo de literatura fantástica, hasta que dedició publicar una de esas historias que en 400 páginas no da tregua al lector. Antes de Hacia mareas malditas había publicado tres libros en Amazon sobre mitología y magia, dos temas que también están muy presentes en la novela.

Tras ocho años en las Islas Afortunadas —que en la mitología griega era el lugar donde las almas encontraban el descanso eterno entre paisajes verdes, floridos y soleados— Laura Díaz encontró «la paz que necesitaba para crear un mundo literario», dice. Además, «no había aventuras de piratas en la literatura actual».

Reconoce que primero tuvo que documentarse a fondo sobre cada vela y cada mástil de un barco. Inspirada por la saga Piratas del Caribe, su ópera prima, sin embargo, tiene más paralelismos con La Odisea, de Homero.

Por el libro desfilan piratas carismáticos y peligrosos, con historias oscuras y pasados llenos de cicatrices; dragones y magia, en un mundo donde lo imposible es parte de la realidad; duelos, batallas navales y enfrentamientos épicos; maldiciones ancestrales que persiguen a los personajes y marcan su destino; y una dosis de romance. Aventuras y suspense en una obra donde cuestiones como la lealtad, la venganza, el sacrificio y el destino están presentes en cada página.

La novela está escrita en primera persona y a dos voces, las de Brienne y Corazón Negro. A los pocos días de llegar a las librerías, la editorial Martínez Roca, del grupo Planeta, lanzó la tercera edición. A Laura Díaz le haría «mucha ilusión» presentar la novela en León. «Soy leonesa de nacimiento y de corazón», deja claro, aunque no echa de menos el frío.

Confiesa que gracias a la multitud de seguidores que tiene en redes sociales pudo publicar en un sello tan importante co Planeta. Y que ha visto cumplido «el sueño de toda escritora»: recibir constantes mensajes de apoyo a su libro. A diferrencia de las célebres novelas del reconocido escritor norteamericano Brandon Sanderson, Hacia mareas malditas es un libro «de piratas malos». Lo más difícil «fue parar». «Me gustó ese mundo y quería seguir escribiendo», asegura. «Mis personajes me hablaron y escribí lo que ellos me contaron».

Novela con química

Acaba de firmar un contrato con Planeta para una nueva novela que transcurrirá en el Japón feudal y que verá la luz a finales de este año o a principios del próximo. No descarta, en el futuro, volver a retomar la historia de piratas, aunque admite que prefiere cambiar. Le gustaría escribir sobre mitología o, lo que es más sorprendente, sobre química. «¡Ojalá hubiera estudiado química!, porque es lo más cercano a la magia», sostiene. Laura Díaz es consciente de que «tienes que ofrecer algo vendible», así que prefiere no cerrar puertas.