Elefantes celebra su 30 aniversario en Espacio Vías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La banda Elefantes celebra 30 años de trayectoria musical a sus espaldas y lo hace con una emocionante gira de aniversario que llega hoy a Espacio Vías, a las 21.30 horas. Renovadores de la canción española desde una perspectiva única y personal, la banda se posiciona como uno de los referentes de la escena musical nacional, fusionando con maestría melodías que van desde el pop hasta el flamenco, pasando por la canción melódica y el rock. La banda catalana, formada en 1994 por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarra) es el claro ejemplo de músicos de raza, que combina elegancia y arrebato en sus directos, con mensajes de calado y cuidada instrumentación. El grupo ha continuado cosechando éxitos y una gran acogida por parte del público durante toda su trayectoria musical. Azul, Me he vuelto a equivocar o Que yo no lo sabía’ son credenciales de un grupo que confesó a este periódico: «León es ideal para tocar».