Los Manolos e Isabel Gemio, estrellas de los 10 años de Fundos

Fundos celebra diez años y lo hace cumpliendo con su compromiso de ser un faro para toda la sociedad y un lugar de encuentro. Vocación de pertenencia que se celebrará a lo grande.

La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) prepara el principal hito de su programación especial por sus 10 años de vida que consistirá en una gala especial presentada por Isabel Gemio y con la actuación de Los Manolos. en la sede de Fundos (avda. Padre Isla, 8), la taquilla del Museo Casa Botines Gaudí o a través de inscripción a la que se accede en www.fundos.es/10.

La periodista Isabel Gemio será la encargada de conducir un acto que celebrará también la entrega de los VI Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León. Presentadora de programas de televisión como Tal cual, 3x4, Lo que necesitas es amor o el célebre Sorpresa ¡Sorpresa!, y el radiofónico Te doy mi palabra en Onda Cero durante 14 temporadas. Por su parte, Los Manolos representan el particular sonido de la rumba catalana desde su fundación a finales de 1989 gracias a canciones tan populares como Amigos para siempre, adaptaciones rumberas de temas como All my loving, Strangers in the night, In mondo y actuaciones emblemáticas como la protagonizada en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, junto a Peret y Los Amaya.

mención especial

En la presente edición, el jurado de los Premios Fundos ha otorgado una Mención Especial a la Fundación Hombres Nuevos, fundada por el recientemente fallecido padre Nicolás Castellanos, por «la incansable labor humanitaria realizada que se ha concretado en proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario de los que se han beneficiado miles de personas en Bolivia».

Nicolás Castellanos nació en Mansilla del Páramo en 1935. Tras ser obispo de Palencia, renunció a todo en 1991 para dedicarse en cuerpo y alma a la lucha contra la pobreza en Bolivia. Puso en marcha la Fundación Hombres Nuevos, con la que ha impulsado proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario beneficiando a miles de personas y promoviendo la dignidad humana a través de la solidaridad y el compromiso cristiano. Su obra ha sido reconocida a nivel internacional, recibiendo premios como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998 por su excepcional labor humanitaria.

reina sofía

El resto de los galardones de la VI edición de los Premios Fundos a la Innovación Social han recaído en el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (Premio a la Innovación Social Pública), la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer, Azayca (Premio a la Innovación Social Privada) y la Fundación Reina Sofía (Premio de Honor Monte de Piedad).