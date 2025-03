Irrupción de artistas de la Comunidad en Arco

Publicado por César Combarro Valladolid Creado: Actualizado:

Al menos una veintena de artistas castellanos y leoneses mostrará su trabajo en el Programa General de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco), que abrirá las puertas de su 44 edición el próximo miércoles, 5 de marzo, con inauguración oficial a cargo de los reyes de España a las seis de la tarde y presencia de creadores de las nueve provincias de la Comunidad. Hasta el domingo 9, los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema acogerán la cita más importante del sector en España, que este año contará con la participación de 214 galerías de 36 países. En esta ocasión, una de cada tres galerías participantes es española (71 en total), si bien un año más ninguna de ellas tiene su sede en Castilla y León.

El Amazonas, con el programa «Wametisé: ideas para un amazofuturismo», comisariado por Denilson Baniwa y María Wills, será protagonista en esta edición del certamen, con la participación de 23 artistas. Por otra parte, la sección Opening, comisariada por Cristina Anglada y Anissa Touati, mostrará una selección de 18 galerías jóvenes. Mientras que la sección Perfiles | Arte latinoamericano seguirá reforzando el vínculo histórico entre Arcomadrid y el arte al otro lado del Atlántico, con una decena creadores escogidos por José Esparza Chong Cuy.

El eje principal de la feria volverá a ser este año el Programa General, con 178 galerías cuidadosamente seleccionadas por el comité organizador. Las provincias de León y Valladolid serán las más representadas, al contar cada una con cuatro artistas. Así, León contará con piezas de Alberto García-Alix, Félix de la Concha, María Luisa Fernández y Teresa Gancedo; mientras que Valladolid se hará presente a través del trabajo de la flamante nueva Premio Castilla y León de las Artes Dora García, Diego del Pozo, Eugenio Ampudia y Belén Rodríguez, esta última por partida doble en los expositores de Alarcón Criado y Juan Silió.

En el primero de ellos, Belén Rodríguez presentará piezas como «I danced myself out of the womb» (2023), un telón realizado con tintes naturales a partir de material recogido de árboles y plantas de un bosque de Cantabria que compró durante la pandemia para protegerlo de la tala, donde ha instalado su vivienda. Utilizando la técnica shibori, la artista establece un paralelismo entre las hojas de los árboles y las plumas de los pájaros, haciendo del follaje de los árboles una suerte de manto maternal que cobija y protege a las especies animales que viven bajo sus ramas, incluida ella misma. En la misma línea, también presentará trabajos como Kasuri I y II.

Por otra parte, en Juan Silió la creadora mostrará dos grandes collages realizados este mismo año en tela de algodón con tintes naturales sobre papel de acuarela. Se trata de Ballet Triádico (Treppenwitz) y Ballet Triádico (Licht und Luft), dos piezas muy recientes en las que profundiza en su exploración constante para intentar trasvasar la inteligencia orgánica de la naturaleza al ámbito del arte.

León aparece representado por una veterana como Teresa Gancedo en el expositor de RocioSantaCruz, que reivindica en esta edición los años 80 como un momento clave para el arte contemporáneo español. El trabajo de Gancedo aparecerá en diálogo con el de otros creadores como Antón Lamazares y Pep Duran, y las obras elegidas de la leonesa formaron parte de la emblemática exposición colectiva que acogió el Guggenheim de Nueva York en 1980: «New Images from Spain». Sus obras El tronco seco (1977), La muerte de un pájaro (1979), Sin título (2019) y El árbol de Adán (2020) conforman un relato basado en la memoria y el imaginario personal de la artista, que narra a través de imágenes de delicada sensibilidad, pletóricas de simbología.

Félix de la Concha exhibirá en la galería Fernández-Braso Diario autista, una composición en gran formato (de 3,60 por tres metros) realizada entre 2021 y 2023, integrada por 111 lienzos en los que capta cómo se aparca en el barrio madrileño donde reside. Por su parte, María Luisa Fernández mostrará en Maisterravalbuena Mar Rojo IV (1987), creada a partir de siete palets de madera, pigmentos y óleo.

Y otro habitual de la feria más relevante en España, como Alberto García-Alix estará presente en Albarrán Bourdoais con dos fotografías: Ana Curra (1986), donde retrata al icono de La Movida madrileña; y El retorno del héroe (2017), donde rinde rinde homenaje al motociclista británico Mike Hailwood, nueve veces campeón del mundo.